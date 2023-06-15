Эксперт объяснил, зачем крупные банки хотят купить «Мир» или создать альтернативную платежную систему

Крупнейшие банки обсуждают создание конкурента платежной системе «Мир», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя правления Тинькофф банка Станислава Близнюка. Об этом глава банка сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сроков появления такой системы он, впрочем, не назвал.
«Должна быть конкуренция, поэтому, действительно, нужно создавать вторую систему... Мы достаточно активные участники, со многими общаемся для того, чтобы понять, на каких условиях это делать, какой должен быть форм-фактор, чем должен продукт отличаться от текущего продукта, — сказал Близнюк. — Пока каких-то четких сроков нет, но дискуссия и общение есть. Важно, что есть потребность от всего рынка. То есть, все участники понимают, что это нужно сделать», — добавил он.
По словам Близнюка, сейчас в обсуждении принимают участие еще от 5 до 10 игроков. При этом участие ЦБ и правительства на данном этапе дискуссии преждевременно.
«Власти и регулятор, если есть запрос от рынка, готовы слушать. Поэтому здесь, мне кажется, гораздо важнее не с властями договориться и получить от них указания, а все-таки сначала придумать продукт, который будет востребован», — отметил глава Тинькофф банка.
Ранее и Герман Греф рассказал о том, что возглавляемый им банк принимает участие в обсуждении создания конкурента НСПК.
«В целом было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование», — сказал Греф в интервью РБК.
В ВТБ также поддерживают идею создания новой системы и принимают участие в дискуссии.
«Разговоры об этой инициативе на рынке ведутся, мы участвуем в них. Мы всегда выступаем за здоровую конкуренцию, в том числе в части платежных систем и сервисов, — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФ. — Когда мы поймем, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить — тогда можно будет заняться этим вопросом в практической плоскости», — отметил Печатников.
По мнению Близнюка, основная цель — не копировать уже существующие на рынке предложения, а создать новый вид продукта, который будет работать на базе инфраструктуры НСПК.
«В этом вся идея: попробовать найти другой вид продукта, который будет чем-то отличаться, какую-то аудиторию он заинтересует, там будет чуть другая экономика. Это то, над чем мы думаем», — сказал он.
Конкуренция, но не только она
Ключевым моментом в идее создания альтернативы НСПК (или карте «Мир») являются экономические интересы, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сама система была создана Центробанком России и он же остаётся её владельцем. Соответственно, банки не могут оказывать какого-либо влияния на ценообразование или иные услуги в рамках НСПК. Поэтому высказываются осторожные претензии на то, чтобы система была продана участникам финансового рынка.
Между тем, напоминает эксперт, одной из целей ЦБ РФ в создании НСПК было обеспечение минимальных комиссий. В случае возникновения альтернативы или продажи НСПК, банки смогут самостоятельно устанавливать стоимость услуг и получать с этого прибыль. Поэтому разговоры о конкуренции можно отодвинуть на второй план — на первый всегда выходят экономические интересы.
Впрочем, указывает Кочетков, если финансовые организации смогут осуществить свои идеи, то у потребителя появится альтернатива НСПК в виде новой системы. Возможно, именно конкуренция не позволит участникам финансового рынка злоупотреблять своими возможностями и вольным образом устанавливать стоимость обслуживания.
Можно просто вернуть ПРО100
Реализация второй платёжной системы позволит решить сразу несколько задач, уверен директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов. По его словам, наличие конкуренции, способное подстегнуть развитие платёжной индустрии, позволит участникам рынка вернуть возможности софинансирования программ вознаграждения за пользование картами и технологического развития индустрии — внедрение новых и удобных форматов платежей.
«Скорее всего, оператором новой платёжной системы станет частная компания, не попадающая под санкции запада. Это позволит решить несколько стратегических задач — в том числе, стать в перспективе международной платформой платежей и прямым конкурентом Visa и MasterCard на территории БРИКС», — полагает эксперт.
До ухода международных платежных систем российский рынок платежей развивался опережающими другие рынки темпами, добавляет Антон Сергунов. Он считает, что в России есть и технологии, и сильные специалисты, и коме того — фактически реализованная платформа, которую в свое время отложили в пользу МИРа (платежная система ПРО100), которая может быть использована как база для новой системы.