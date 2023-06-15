Эксперт объяснил, зачем крупные банки хотят купить «Мир» или создать альтернативную платежную систему

Крупнейшие банки обсуждают создание конкурента платежной системе «Мир», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя правления Тинькофф банка Станислава Близнюка. Об этом глава банка сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сроков появления такой системы он, впрочем, не назвал.

«Должна быть конкуренция, поэтому, действительно, нужно создавать вторую систему... Мы достаточно активные участники, со многими общаемся для того, чтобы понять, на каких условиях это делать, какой должен быть форм-фактор, чем должен продукт отличаться от текущего продукта, — сказал Близнюк. — Пока каких-то четких сроков нет, но дискуссия и общение есть. Важно, что есть потребность от всего рынка. То есть, все участники понимают, что это нужно сделать», — добавил он.

По словам Близнюка, сейчас в обсуждении принимают участие еще от 5 до 10 игроков. При этом участие ЦБ и правительства на данном этапе дискуссии преждевременно.