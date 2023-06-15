Газовозы атакуют

Газовая лихорадка, так же, как и энергетический кризис, не закончилась — несмотря на обвал цен на «голубое топливо» в этом году. И в течение ближайших пяти лет количество газовозов, перевозящих сжиженный газ (СПГ), превзойдет количество танкеров, перевозящих нефть, утверждают экономисты аналитической консалтинговой компании Global Data.

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В прошлом году спрос на газ вырос из-за известных геополитических событий на 60%. В 2023 г. он упал и пока остается относительно 2022 года низким, но несмотря на это авторы исследования Global Data считают, что спрос на СПГ на развивающихся рынках будет расти по мере того, как они будут решать задачи по декарбонизации. Газ в «зеленом» переходе играет важную роль как основной временный заменитель ископаемых видов топлива при переходе на возобновляемые источники энергии.

Это значит, что вместе с ростом спроса на СПГ будет расти и спрос на газовозы для его транспортировки. Сейчас, напоминает MSN, их флот состоит из 635 рабочих кораблей. Причем, приблизительно 100 из них были спущены на воду в последние три года. С учетом газовой лихорадки, которая еще не закончилась, и роста спроса на СПГ, энергетические компании планируют построить в ближайшие пять лет еще 524 газовоза, что удвоит суммарную грузоподъемность танкерного флота, перевозящего сжиженный газ.

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На пике в 2028 году моря и океаны будет бороздить больше газовозов, чем супертанкеров, перевозящих нефть. Сейчас флот супертанкеров (VLCC и ULCC) состоит из 772 судов. К 2028 г. он тоже вырастет, но не так сильно — всего лишь на 200 единиц.

Американские и катарские энергетические компании заработали в прошлом году десятки миллиардов долларов на поставках СПГ в Европу и Азию. К примеру, газовый импорт Великобритании побил в рекорд — по данным Национальной статистической службы (ONS), он вырос на 74% в годовом выражении и достиг 25,6 млрд кубометров. Недавно Лондон подписал крупную долгосрочную сделку с США на поставки СПГ.

В целом же, доля импорта СПГ составила почти половину (45%) от глобального газового импорта. Что касается спроса, то на сжиженный газ пришлись 35%.

СПГ является единственным способом транспортировки природного газа на другие континенты, но у него есть существенный недостаток по сравнению с трубопроводным и сланцевым газом. Минус этот особенно важен с учетом перехода на чистые источники энергии. Экономисты исследовательской компании Rystad Energy подсчитали, что при доставке сжиженного газа из Америки в Европу выделяется свыше 70 кг СО2 на эквивалент барреля нефти. При транспортировке же трубопроводного газа, скажем, из Норвегии в другие европейские страны выделяется лишь немногим более 10 кг.

