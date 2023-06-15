Глава «Газпром нефти» заявил, что в компании ожидают роста спроса на нефть в ближайшие месяцы

Мировой спрос на нефть по итогам 2023 года может составить 101,5-102 млн б/с; имеется вероятность того, что во втором полугодии он перейдет к росту.

Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ глава «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает «Интерфакс».

«Что касается второго полугодия, то есть ожидания, что спрос вырастет, и по результатам года он будет в районе 101,5-102 млн б/с», — сказал топ-менеджер.

Дюков уточнил, что на показатель влияет широкий спектр факторов.

«Это и экономическая ситуация в западных странах. Мы видим, что высокие процентные ставки, безусловно, влияют на цены. Мы видим, что банковский кризис тоже не способствует росту. (...). В некоторых странах мы видим, если говорить о Европе и Северной Америке, снижение объемов потребления», — пояснил глава компании.

Он добавил, что еще одним решающим фактором выступает активизация потребления в Китае, который будет определять баланс спроса и предложения.