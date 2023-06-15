Глава Минэкономразвития указал на нецелесообразность увеличения налогов для бизнеса

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к торможению инвестиций и экономического роста.

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Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии «Как будет развиваться российская экономика» в рамках ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

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Решетников подчеркнул, что вопрос стабильности налоговой политики, в том числе в свете изменений, которые наблюдаются в последнее время, — ключевой вопрос стимулирования частных инвестиций.

«Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас подорвет очевидно инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста», — сказал Решетников.

Позицию главы Минэкономразвития поддержал помощник президента РФ Максим Орешкин. «Мое убеждение, что повышение налогов на бизнес — это контрпродуктивно», — заявил он.