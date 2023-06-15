Глава Минобрнауки РФ указал на необходимость серьезного повышения качества магистратуры

Магистратура в России не выполняет свои функции, по этому вопросу необходимы серьезные преобразования.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает «РИА Новости».

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры», — цитирует Фалькова агентство.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации в 2023-2024 и 2025-2026 годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. В новой системе высшего образования будет разрешена магистратура после специалитета. Проект будет реализован в шести вузах, в частности, в МАИ, МПГУ и МИСИС.