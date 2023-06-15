Глава Минтруда заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме

Уровень безработицы в России демонстрирует «достаточно» низкий уровень; в центрах занятости на данный момент зарегистрированы 520 тыс. человек.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает «Интерфакс».

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«У нас сейчас безработица на достаточно низком уровне, но нам есть над чем работать, у нас еще по-прежнему 520 тыс. человек зарегистрированы в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных», — цитирует чиновника агентство.

Котяков подчеркнул, что безработица в 3,3% является самым низким показателем в истории современной России.

Ранее о том, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, говорил президент РФ Владимир Путин. «Даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда — 3,6%», — отмечал российский лидер в марте. По словам президента, «все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается».