Игорь Алутин: «Миллион дробят на три равные части»

— Начну с широкого вопроса. У Вас есть опыт работы не только на бирже, но и в финансовом, и в банковском секторе. Как, на Ваш взгляд, сейчас трансформируется рынок сбережений?

— Несмотря на то, что мы — Московская биржа, два года назад мы создали отдельный бренд под названием «Финуслуги». Это как раз проект для розничных клиентов. Идея в том, что вы в одном личном кабинете можете управлять всеми своими финансами: вкладами, кредитами, страховыми продуктами. Вы открываете полноценный банковский продукт в нашем личном кабинете. И первым нашим пилотным продуктом, который мы запустили, был действительно депозит. С момента запуска произошла серия шоков, в том числе экономических. Мы увидели серьёзную смену парадигмы в поведении клиентов в отношении накоплений. Если раньше люди копили, откладывая средства на долгосрочные депозиты, то с конца прошлого года они начали откладывать на короткие сроки — 3, 6, 12 месяцев. И сейчас мы видим, что наши клиенты создают портфели. Если есть, например, миллион рублей, то они этот миллион дробят на три равные части: на 3 месяца, на 6 и на 12. Многие сейчас говорят о повышении ключевой ставки, и банки уже закладывают возможное повышение, если оно будет, в долгосрочные депозиты. Сейчас действительно самая высокая ставка для двух–трёхлетних вкладов. Для сравнения — если на год ставка в среднем составляет 8–8,5%, то уже на 3 года мы увидим 10–11%. И порядка 5–10% клиентов размещают часть денег в долгосрочных депозитах, понимая, что они фиксируют будущую доходность на более долгий срок.

— Вы рассказали о проекте «Финуслуги». Насколько выросло покрытие клиентов этого сервиса?

— Проекту всего полтора года. Два года назад был принят 211–й закон, дающий возможность делегировать проведение идентификации и открытие счёта не только самому банку. Мы как привыкли? Приходим в отделение банка с паспортом, или представитель банка приезжает к нам. Здесь история совершенно другая. Представитель «Финуслуг» приезжает к вам, и вы в личном кабинете можете открыть любой счёт любого банка, который с нами интегрирован. У нас уже подключено более 20 банков, включая такие крупные, как Газпромбанк. Сегодня мы подписали соглашение с Почта Банком. За полтора года мы смогли привлечь свыше миллиона клиентов, которые уже воспользовались данными продуктами.

А буквально 30 мая мы запустили совершенно новый для рынка продукт —народные внебиржевые «зелёные» облигации, которые по надёжности такие же, как депозиты, но их доходность чуть выше. Через этот продукт мы сможем в первую очередь повысить финансовую грамотность населения. И клиенты могут быть убеждены в том, что они смогут в любой момент продать эти облигации по тому номиналу, по которому купили, и так же, как в депозите, получить деньги за каждый день владения этими бумагами.

— «Зелёные» народные облигации Москвы. О них сейчас много говорят. Чем отличается формат их размещения с точки зрения инфраструктуры? И каков портрет клиента?

— Это новый уникальный для рынка продукт. Почему он так важен? Все денежные средства, которые Москва собирает, направляются на замену дизельного транспорта на электробусы. С учётом того, что выбросов в атмосферу станет гораздо меньше, эти облигации и назвали «зелёными». Полтора года назад Москва уже выпускала «зелёные» биржевые облигации, направленные на развитие «зелёного диаметра». Новые же облигации — для более широкого круга населения. Они предназначены тем, кто привыкли открывать вклады, но ещё не готовы выходить на биржу, где нужно иметь определённый опыт и знания. Мы создали промежуточный продукт, который позволит людям перейти из вкладов в более высокий доходный продукт — облигации. По надёжности они ровно такие же, как депозиты. В рамках проекта «Финуслуги» мы потратили довольно большое количество времени на то, чтобы максимально качественно и в то же время просто проделать клиентский путь. Если говорить о простоте, что самому пожилому нашему клиенту 96 лет. Этот человек скачал мобильное приложение, перевёл деньги через СБП и нажатием двух кнопок приобрёл «зелёные» облигации Москвы.

— Звучит вдохновляюще. В целом здесь, в том числе на площадке ВЭБа, мы говорили о «зелёных» проектах, проектах устойчивого развития, которые корпорация разрабатывает. В частности, о «зелёной таксономии» — правилах, определяющих «зелёные» проекты, что должно создать условия для их дальнейшего развития. Насколько оптимистично Вы смотрите на развитие этого рынка, учитывая, что многие сейчас говорят, что «зелёная» повестка немного отходит на второй план?

— В первую очередь хотелось бы сказать, что ВЭБ.РФ действительно проделал достаточно большую работу в сторону устойчивого развития, но тут нужно понимать, что у каждого человека своё понимание, что такое устойчивое или «зелёное» развитие. Давайте сделаем шаг назад, чтобы понять, почему «зелёные» облигации важны. Эти средства направляются на развитие социальных проектов страны. Например, недавно был пилотный выпуск облигаций в Калининграде. Все денежные средства направили на развитие социальных проектов именно города. Было расчищено русло реки, проведена рекультивация свалки и так далее. Это был достаточно интересный опыт. Калининград стал первым регионом, выпустивший новый формат облигаций для народа. Что было сделано? Был выбран топ–15 проектов, за которые проголосовали жители города, и власти Калининграда взяли на себя ответственность, заявив, что мы выпускаем облигации, аналог депозита, вы получаете от них доход как жители, а ваши средства направляются на улучшение качества жизни.

Я считаю, что, если другие регионы подключатся к этому проекту, он станет хорошим инструментом как минимум для повышения лояльности населения. Я, допустим, живу в Москве и прекрасно понимаю, что, покупая такие облигации, я направляю деньги на замену транспорта на «зелёный». Соответственно, качество моей жизни как жителя Москвы будет расти, поэтому я с удовольствием буду инвестировать в этот продукт. Тем более, осознавая, что это самый низкорисковый продукт, но с более высокой доходностью, нежели чем традиционные депозиты. Если Вы, например, откроете мобильное приложение банка, которым привыкли пользоваться, то ставка по накопительному счёту у Вас будет порядка 3–5%. А ставка по «зелёной» облигации Москвы (первый выпуск которой, кстати, был на 2 млрд руб., и уже больше половины бумаг раскуплено) будет в районе 8,5%, что практически в 2 раза выше, чем на тех же накопительных счетах. Но при этом, инвестируя в данный инструмент, Вы понимаете, что качество Вашей жизни будет улучшаться.

— Спасибо большое, Игорь! И удачи во всех начинаниях!