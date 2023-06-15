Игорь Шувалов: «Российская экономика трансформируется, но остается рыночной»

«Правильный баланс интересов между бизнесом и властью найден», — заявил на ПМЭФ председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Такой результат обеспечили сразу несколько важных слагаемых: благодаря действиям Правительства и Банка России макроэкономика страны показала стойкость, несмотря на все ограничения, и для качественных инвестиционных проектов сегодня доступны и широкий инструментарий поддержки, и капитал.

«Мы долго искали правильный баланс между нашим главным акционером — Правительством Российской Федерации и надлежащими корпоративными процедурами. И должен сказать, что этот баланс найден. Мы работаем, понимая всю ответственность перед Инвестиционным комитетом и Наблюдательным советом, получая сигналы от Правительства, как правильно построить работу в нынешних условиях по приоритетам», — отметил Игорь Шувалов на сессии ПМЭФ «Доверие между государством и бизнесом: инвестиции в новых реалиях».

При этом в каждом конкретном случае поиск баланса — достаточно сложное уравнение: представители отраслей считают, что их сектор является самым важным и ему нужны кредитные ресурсы в первую очередь. «Мы все понимаем, что проходим сложный период трансформации нашей экономики. Но мы ни от кого не слышали, что мы отходим от основ рыночной экономики. И это самое главное. Мы внимательно следим за тем, что говорят сегодня участники ПМЭФ, об этом постоянно говорит Президент России, руководство Правительства, руководство Центрального банка. Доверие между бизнесом и государственной властью существует. Нет предела совершенству самого института доверия. Но то, что мы с вами построили за предыдущие годы высокой степени доверие между бизнесом и государственной властью, — это факт», — убежден Шувалов.

Одним из ключевых столпов, вокруг которого строится успех бизнеса, является макроэкономика. «При всех ограничениях, которые были введены против Российской Федерации, макроэкономика выдержала. Мы слышим также призывы к тому, чтобы построить другой характер экономики — мобилизационный. Но ничего этого не происходит. Мы работаем с вами, базируясь на принципах нормального ведения бизнеса», — отметил Шувалов.

Как подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников, команда ВЭБа на сегодняшний момент действительно выполняет функции инвестиционного агентства. «И я коллегам очень благодарен за эту большую работу. ВЭБа как команда и как институт с большим балансом зачастую выполняет функции, которые федеральный бюджет не всегда готов выполнять, по предоставлению тех же гарантий. За счет такого подхода у нас существенно расширен инструмент поддержки инвестиционных проектов», — сказал Решетников.

Фабрика проектного финансирования одновременно сочетает инструменты долевого и долгового финансирования. «Команда ВЭБа активно реализует этот инструмент. Мы как министерство создаем для этого необходимую правовую базу. Что важно в Фабрике: бизнес получает длинные деньги и процентный хедж, то есть защиту от повышения процентной ставки. С другой стороны, ВЭБ заходит младшим долгом, который выполняет функцию и капитала, и заимствования одновременно», — сказал Решетников.

Благодаря действиям Минэка и Правительства для поддержки инвестпроектов сегодня доступен максимально широкий инструментарий поддержки. Та же Фабрика проектного финансирования позволяет реализовывать долгосрочные проекты без риска роста ключевой ставки (соответствующий хедж уже показал свою эффективность в период роста ключевой ставки). «По Фабрике проектного финансирования: мы работаем сейчас с коммерческими банками. Ликвидность мы в первую очередь берем от возможностей Сбера, ВТБ и других банков. Мы поддерживаем Фабрику скорее своим балансом, поручительствами, возможностями, которые предоставляет законодательство. Так и должен работать банк развития», — сказал Шувалов. Как он подчеркнул, хорошо подготовленный проект — это залог быстрейшего начала финансирования. «Для этого сейчас все есть: и СЗПК, и Фабрика проектного финансирования. Мы даже участвуем в синдикатах и будем поддерживать синдикаты без Фабрики. И, конечно, новое законодательство по ГЧП в широком смысле», — сказал Шувалов. По его прогнозу, в среднесрочной перспективе реализация проектов через механизмы ГЧП будет набирать обороты. «Бюджетная система будет находиться определенное время в жестких ограничениях, а людям нужны школы, больницы, новые водоканалы, водоотведение, городской транспорт. Все это потребует вовлечения институтов ГЧП», — резюмировал Шувалов.