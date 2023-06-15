Илья Торосов: «Прорабатываем с ВЭБ.РФ возможность предоставления в автоматическом режиме поручительства под новые инвестпроекты»

— Как сейчас выглядят программы поддержки промышленности, что там поменялось за последний год и как это соотносится с технологическим суверенитетом?

У нас есть трек, по которому мы двигаемся: текущие отраслевые меры поддержки, та же самая кластерная инвестиционная платформа, соглашение о поощрении капиталовложений, связанные с оборудованием, закупкой новых материалов, инвестиционными проектами. Но мы пошли дальше: недавно приняли таксономию технологического суверенитета, в которой определили 12 отраслей и конкретную продукцию, которую нужно поддерживать, в которую нужно инвестировать в том числе государственные деньги для достижения технологического суверенитета России в долгосрочной перспективе. Все эти проекты — инвестиционные долгосрочные проекты, направленные в будущее, позволяющие нам сейчас перебазировать производство в Россию того импорта, который мы завозили, поменять логистические цепочки. В эти проекты входят проекты адаптации, портовая, в частности, инфраструктура, новые технологии и многое другое.

Таксономия — это по сути методичка, по которой можно определить, какой проект подходит под эту таксономию, то есть чтобы эта продукция была в ОКПД, ОКВЭДах, которые там прописаны. И второе условие — чтобы 50% будущей выручки от инвестиционного проекта было как раз от такого технологического проекта. Это два главных критерия, которые позволяют отнести этот проект к таксономии.

Дальше есть отраслевые программы. Мы также договорились с ЦБ о хорошей регуляторике под такие проекты, взвес (риск-веса) кредита под такие проекты будет меньше, чем обычно, вплоть до дисконта 70%. Мы сможем увеличить кредитный портфель до 10 триллионов именно под эти проекты без увеличения капитала банков.

Есть поддержка со стороны правительства — помимо отраслевых программ, мы прорабатываем с ВЭБ.РФ возможность предоставления в автоматическом режиме поручительства под эти проекты, где ВЭБ.РФ возьмёт на себя не более 50% риска, это в рамках проектного финансирования. Это важная тема, которую мы сейчас двигаем. В целом — элемент совмещения таксономии с Фабрикой, регуляторика ЦБ, отраслевые мер поддержки — и мы получим дешевые, долгосрочные и прогнозируемые деньги для инвесторов, для банков, для финансирования таких проектов. Инвестор получит дешевое якорное финансирование, хеджирование процентной ставки и прогнозируемую ставку на ближайшие 10–15 лет. Поручительство ВЭБа мы тоже собираемся давать до 16 лет. Такая инвестиционная долгосрочная платформа направлена на отрасли, которые интересуют государство, которые нам сейчас жизненно необходимы с точки зрения достижения технологического суверенитета.

— Это неплохие стимулирующие условия. Есть ли сейчас проекты, которые находятся в работе в части Фабрики проектного финансирования?

Из последнего: мы доработали Фабрику с точки зрения обязательного требования для вхождения - сократили долю собственных средств в проекте инвесторов с 20% до 15%. Почему мы на это пошли? Сейчас в связи с санкционным давлением, изменением цепочек поставок, закупок оборудования у нас есть с одной стороны удорожание некоторых проектов, а с другой — мы видим перепроектирование, изменение цепочек, движение вправо самого проекта.

Это в целом может приводить к удорожанию проекта. Сокращению доли собственных средств в проекте. И некоторые проекты начинают вылетать из этого критерия по Фабрике. И чтобы в моменте не останавливать этот проект, не остановить те проекты, которые сейчас уже были на выходе с точки зрения финансирования, мы считаем, что можно уменьшить эту долю собственных средств инвестора до 15%.

Пошли еще дальше. Мы понимаем, что сейчас самая главная проблема — в том числе собственный капитал этих проектов, на которые уже потом нанизывается кредитный рычаг. И мы проработали это с Центральным банком. А вы знаете, что регуляторика Центрального банка запрещает фактически финансирование банков напрямую в инвестиционные проекты как капитал.

Мы договорились, что под гарантию ВЭБ.РФ банки будут создавать фонды акционерного капитала и смогут в эти проекты вкладываться вместе с ВЭБ.РФ под гарантию ВЭБ.РФ и тем самым иметь нормальную регуляторику. То есть это будет как обычный кредит. ВЭБ будет гарантировать доходность по таким акционерным сделкам под 4% годовых ближайшие 8 лет. И тем самым эти фонды акционерного капитала будут участвовать в этих проектах Фабрики проектного финансирования и брать на себя до 10% собственных средств инвесторов в проекте.

Плюс, как я уже сказал, будем объединять таксономию проектов технологического сувеернитета с Фабрикой проектного финансирования через поручительство ВЭБа в рамках Фабрики. И вот этот комплекс мер, надеюсь, позволит создать фактически инвестиционную платформу, где будет уже массово предоставляться поддержка инвестиционным проектам, в том числе связанным с технологическим суверенитетом.

— Это действительно объёмный трек, и весьма стимулирующий, поэтому интересно: наверняка у Минэка есть оценка, сколько это может внести процентов в рост российского ВВП?

Это вопрос интересный, но я бы не стал так прямо говорить. С точки зрения роста инвестиций в основной капитал надеюсь, что в целом этот комплекс даст около 10% наших годовых инвестиций.

— Да, действительно, это амбициозно, а с другой стороны, кажется достижимым, учитывая масштаб реализации. Здесь, конечно, на стороне спроса на инвестиции остаётся фактор неопределённости, который сейчас высок в российской экономике, но как только он будет смягчен, устранен…

Наша главная задача — как раз этот фактор нивелировать за счёт государственной поддержки. Прогнозируем для инвестора и ставки: в случае, если какие-то конъюнктуры изменятся, и это якорное финансирование — через ВЭБ, через Фонд национального благосостояния. Чтобы инвестор проверил проект. Мы говорим уже о долгосрочных инвестиционных проектах, стратегических — на 10, 15 лет — и уже такой рисуем горизонт.

— Да, сейчас закладываться на 10, 15 лет — это действительно и смело, и одновременно необходимо, а ещё более длинный трек с точки зрения поддержки инвестирования — это трек устойчивого развития, трек зелёных инструментов, о которых мы тоже здесь говорили, и в части зелёной таксономии. Скажите, какие перспективы есть здесь и какова государственная повестка сейчас в этом отношении?

Повестка продолжается. Мы считаем, что зелёные финансы нужны и важны, и, естественно, мы их будем дальше двигать, как и говорили ранее. Мы сейчас смотрим, как это существует при текущей регуляторике, при текущих мерах поддержки. Посмотрим, как в принципе зеленые финансы себя покажут, и после этого в следующем году вернёмся и проанализируем результат. И после этого уже обсудим, нужны дополнительные меры поддержки или нет.

— Мы обсудили два очень важных трека. Скажите, помимо этих двух треков вашей повестки, что ещё стоит так же высоко?

В целом наша основная задача — это рост инвестиций. И здесь у нас есть успехи в связи со сложностями, с которыми столкнулась наша страна. У нас + 4,6% инвестиций по сравнению 21-м годом. Это хороший результат. Это результат слаженной работы и правительства, и институтов развития. И наша главная цель — обеспечить экономику долгосрочными фондированием под инвестиции на ближайшие перспективы, чтобы сделать трансформацию экономики, структурные сдвиги экономики.

— То есть мы смотрим на следующий год достаточно оптимистично?

Мы смотрим оптимистично. Точно!