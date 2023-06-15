Источники в украинской военной разведке сообщают о тяжёлом ранении Буданова

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, признавший причастность к терактам против россиян и обещавший убивать русских по всему миру, получил тяжёлые ранения во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР, расположенной на острове Рыбальский в Киеве.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Согласно полученным данным, ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того, как его удалось извлечь из-под завалов, Буданова эвакуировали вертолётом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше.

Туда же специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-ой воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США. Отмечается, что запись о полёте этого американского самолёта сохранилась также в данных сервиса Flightaradar и подтверждает слова источника о маршруте этого борта ВВС США.

Представитель российских силовых структур утверждает, что источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова – это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13, 10115. При этом есть данные, что в настоящее время глава ГУР находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, Буданов публично не появляется публично именно с 29 мая, в тот день он в последний раз выложил в своём Telegram-канале видео, в котором угрожает России скорым ответом на ракетные удары. Пост был опубликован в 15:20 мск. За 2 часа до этого, согласно данным сервиса Flightradar, самолёт за Будановым уже прилетал. Однако из опубликованного видео не понятно, когда Буданов его записывал.

Украинские власти 5 июня опровергли распространяющиеся в Сети Интернет новости о смерти Буданова. Однако они ничего не сказали ни о его ранении, ни о том, где он сейчас находится и в каком состоянии.

