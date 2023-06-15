Израильский разведчик: Путин нанёс неожиданный удар по самому больному для Запада месту

Президент РФ Владимир Путин нанёс неожиданный удар по наиболее чувствительному для Запада месту.

Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на канале «Россия 1», заявил ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми. По его словам, речь идёт об озвученном российским лидером в феврале текущего года послании Федеральному собранию.

Как напомнил специалист, именно тогда Путин объявил о приостановке участия нашей страны в Договоре об СНВ, что стало серьёзным ударом для США и их союзников. При этом реакция Запада на это, отметил Кедми, показывает полную неожиданность данного хода для них.

В этой связи, бывший глава спецслужбы «Натив» отмечает, что стратегическое оружие – главная гарантия безопасности России и сегмент, где её превосходство над НАТО подавляющее.

«Они боятся стратегической мощи России, – уверен Кедми. – Поэтому они боятся военного столкновения с РФ. Основное, чем меряется сейчас безопасность России – это стратегические вооружения. И тут она добилась небывалого успеха, и Путин совершенно справедливо это оценил».

При этом экс-разведчик напомнил, что американские ракеты лет на 30 старше российских и это без учёта гиперзвуковых. Плюс в британском Минобороны говорят, что их армия не готова воевать.

«Начальник генштаба Чехии, хороший профессиональный военный, также признал, что и чешская армия «не готова к военным действиям ни в одной области. Всё это говорит о том, что на Западе положение сейчас ужасное, начиная с танков и заканчивая тактическим ядерным оружием», – резюмировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив».

Как писал «Эксперт» , ранее Кедми заявил, что он совсем не исключает такого развития событий, при котором уже в скором времени к Путину выстроится очередь из мировых лидеров.

