Хотя это похоже на казус, Shell угодила в действительно сложную ситуацию

Экологи и защитники окружающей среды обвинили нефтегазовый гигант Shell в принятии «крайне разрушительного» решения прекратить сокращать добычу нефти до конца текущего десятилетия на 1-2% в год (согласно ранее принятому плану). Британо-нидерландская энергетическая компания пошла на это, утверждают экологи, в надежде поднять цену своих акций. Это мнение, впрочем, не лишено оснований.

Статья по теме: ООН: добыча углеводородов в мире будет наращиваться к 2030 году вопреки целям по климату

Shell, со своей стороны, утверждает, что обещание по сокращению добычи нефти она уже выполнила на 8 лет раньше заявленного срока, продав несколько месторождений нефти. Речь, в частности, идет о продаже доли Shell в одном из нефтяных проектов в Пермском бассейне (на западе США).

Формально нефтяники правы, потому что добыча их компании действительно упала. Фактически же они просто передали свою долю новым владельцам, т.е. нефти добываться меньше не стало. Сама Shell стала добывать меньше, а вот компании, купившие ее доли, увеличили свою добычу.

Статья по теме: Глава Total Energies потребителям нефти: «У меня нет хороших новостей»

«Мы достигли обещанного сокращения [добычи] раньше, чем планировалось, благодаря целевым продажам, — цитирует британское издание Evening Standard недавно назначенную директором Shell по добыче Зои Юйнович.

Новый генеральный директор Ваэль Саван пытается поднять цену акций Shell при помощи заявлений о том, что век ископаемых видов топлива еще не закончился, а также путем увеличения дивидендов и роста прибыли. Он заявил, что волатильность на нефтяных рынках заставляет нефтяников сохранять уровень добычи нефти. Позднее он подтвердил журналистам, что Shell не намерен «отворачиваться от нефти и газа».

Но не исключено, что Shell придется пойти на отмену решения о прекращении сокращения добычи. Это может произойти, если суд в Нидерландах признает справедливым требование экологов, чтобы компания снизила к 2030 году выбросы вредных веществ на 45%.

В основу обвинений против нефтяной компании могут лечь, например, выводы неправительственной организации Global Witness со штаб-квартирой в Лондоне, изучающей использование доходов добывающими сырье странами: те считают, что решение Shell прекратить снижение добычи нефти приведет к выбросу в атмосферу в среднем 29 млн тонн СО2 в год дополнительно. Это, кстати, почти столько же, сколько производит за год Дания. Но в Shell расчеты экологов назвали «нелепыми».

Ваэль Саван подтвердил обязательство обнулить выбросы СО2 к 2050 году. При этом Shell проводит ревизует планы по переходу на возобновляемые источники энергии, но полностью от них не отказывается. Компания будет искать такие проекты «зеленого перехода», которые будут сочетаться с ее традиционной деятельностью. Например, Саван ранее сообщил о планах увеличить до конца этого десятилетия количество принадлежащих Shell пунктов зарядки электромобилей с 30 тыс. до 200 тыс.

В Shell, кстати, считают, что оснащение зарядными станциями электромобилей традиционных бензиновых автозаправок может повысить прибыльность последних. Не только потому, что кроме топлива будет продаваться и электроэнергия, но и постольку, поскольку в среднем владелец электромобиля тратит приблизительно вдвое больше на продукты и другие товары, пока ждет окончания довольно долгой зарядки своей машины.

Кроме этого, Саван не отказывается от обещания инвестировать в 2023-25 годах от 10 до 15 млрд долларов в низкоуглеродные продукты: биотопливо, водород, захват и хранение углерода и так далее.