Клиенты «Сбера» могут совершать переводы в 11 стран мира - первым зампред банка

Заграничные переводы для клиентов «Сбера» на данный момент доступны в 11 стран мира, в их числе Индия. Об этом сообщил первый зампред «Сбербанка» Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«У “Сбербанка” уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать», - сказал он.

ПМЭФ проходит в Северной столице с 14 по 17 июня. «Эксперт» совместно с ВЭБ.РФ освещает основные события форума, а также ведет прямые трансляции эксклюзивных интервью с лидерами российского бизнеса и государственного управления.