«АвтоВАЗ» нарастит производство на треть в 2024 году

Концерн «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить производство на 32%.

Об этом сообщает Telegram-канал правительства Самарской области.

«На производственной площадке в Тольятти выпустят около 550 тысяч автомобилей. Предприятие корректирует планы с учетом перевода такси на отечественные авто», — указывается в сообщении.

Подчеркивается, что инициативу губернатора Дмитрия Азарова поддержал президент РФ Владимир Путин.

Также сообщается о планах по обновлению парка автомобилей региональных и муниципальных органов власти региона за счет моделей «АвтоВАЗа».

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Дмитрий Азаров и президент автоконцерна Максим Соколов подписали соглашение о взаимодействии, в частности, по реализации инновационных проектов, стимулировании инвестиционной, научно-технической деятельности на территории Самарской области, поддержке и развитии российских производителей.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2023 год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. машин. В настоящее время на площадке в Тольятти «АвтоВАЗ», в прошлом месяце продемонстрировавший четырехкратный рост продаж по отношению к маю 2022 года, выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022-го). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus, а с сентября планируется восстановление выпуска Lada Largus.

На ПМЭФ концерн представил новую Lada X-Cross 5, которую будут выпускать на бывшем заводе Nissan. Сообщается, что первые машины должны сойти с конвейера к 17 июня.