Мэр Майами заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от республиканцев

О намерении участвовать в гонке за выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии объявил мэр Майами Фрэнсис Суарес.

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«Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для выдвижения своей кандидатуры на пост президента», — передает CNN.

Суарес — американец кубинского происхождения, ему 45 лет. В 2017 году политик стал мэром Майами, в 2021-м он был переизбран на второй срок.

О планах по участию в выборах от республиканцев ранее заявили бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, и экс-вице-президент Майк Пенс, а также сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.