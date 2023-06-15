«Между Сциллой и Харибдой»: глава ЦБР оценила риски глобального кризиса

Вероятность мирового кризиса сохраняется, однако в целом миру удалось его избежать.

Такое мнение высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет «РИА Новости».

Статья по теме: Банковский кризис в США: иногда они возвращаются

«Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой», — заявила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В ходе выступления на ПМЭФ Набиуллина отметила, что трансформация мировой экономики приведет к замедлению глобального роста и технологического процесса. «Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», — сказала глава Банка России.

Она подчеркнула, что такие процессы повлияют как на внешнюю, так и на внутреннюю политику, и обратила внимание, что многие страны налаживают импортозамещение либо возвращают производство в свою страну.

В настоящий момент на Западе сохраняется тревожность из-за кризиса после банкротств ряда крупных финансовых организаций, самым драматичным из которых стал крах швейцарского Credit Suisse. Также в ряде стран падают темпы роста экономики, отдельные государства вошли в рецессию; кризис ударил по крупнейшей европейской экономике — ФРГ.