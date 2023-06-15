«Между Сциллой и Харибдой»: глава ЦБР оценила риски глобального кризиса

Вероятность мирового кризиса сохраняется, однако в целом миру удалось его избежать.
Такое мнение высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет «РИА Новости».
«Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой», — заявила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В ходе выступления на ПМЭФ Набиуллина отметила, что трансформация мировой экономики приведет к замедлению глобального роста и технологического процесса. «Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», — сказала глава Банка России.
Она подчеркнула, что такие процессы повлияют как на внешнюю, так и на внутреннюю политику, и обратила внимание, что многие страны налаживают импортозамещение либо возвращают производство в свою страну.
В настоящий момент на Западе сохраняется тревожность из-за кризиса после банкротств ряда крупных финансовых организаций, самым драматичным из которых стал крах швейцарского Credit Suisse. Также в ряде стран падают темпы роста экономики, отдельные государства вошли в рецессию; кризис ударил по крупнейшей европейской экономике — ФРГ.