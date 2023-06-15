Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО

На брифинге 15 июня Минобороны РФ сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ продолжают нести большие потери в зоне СВО. Так, минувшей ночью ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных БПЛА. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута. Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Красноармейск (ДНР) сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки ВС РФ отражены пять атак ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка (ДНР). В районах населённых пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка (ДНР) ударами российских ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев уничтожено до 340 боевиков, 4 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-30. В районах населённых пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены атаки ВСУ в районах населённых пунктов Новополь (ДНР) и Левадное (Запорожская область). Уничтожено до 25 боевиков и 3 танка. В районах населённых пунктов Новодаровка (Запорожская область), Нескучное и Великая Новоселка (ДНР) нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударом ракетных войск в районе населённого пункта Любицкое (Запорожская область) нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Омельник (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Загорное (Запорожская области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на данных направлениях составили до 155-ти украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30) и самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. В районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность 2-х украинских ДРГ. Уничтожено более 50 боевиков,2 две боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика») и гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое (Харьковская область). В районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР) уничтожены две украинские ДРГ. Потери ВСУ на этом направлении составили до 30 боевиков, 2 автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения российские силы уничтожили более 35 боевиков, 11 автомобилей, и 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30).

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-х районах. В районе населённого пункта Камышеваха (ДНР) поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские средства ПВО в районе города Краматорск (ДНР) сбили украинский истребитель Су-27, перехватили 5 пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 25 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Шипиловка (ЛНР), Еленовка, Спорное, Зелёный Гай (ДНР), Ремовка, Новое (Запорожская область) и Пролетарка (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 238 вертолётов, 4 630 БПЛА, 426 ЗРК, 9 994 танка и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины РСЗО, 5 121 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», российские войска нанесли ракетные удары по местам дислокации оперативных резервов ВСУ. Цель ударов, которые наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, достигнуты.

