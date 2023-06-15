Торги на российском рынке акций начались с умеренного снижения. Но ситуация резко изменилась в обед, когда по рынку прокатилась волна мощных покупок. Во многом это стало следствием реакции инвесторов на выступления на ПМЭФ. Новостей с форума было очень много, и общая риторика свидетельствовала о том, что ни представители государства, ни крупный бизнес не испытывают каких-либо страхов за будущее.
ПМЭФ закинул рынок акций на 2800
На позитивных новостях с ПМЭФ Индекс Мосбиржи достиг отметки 2800 пунктов, которую многие называли целью роста индикатора в первом квартале. Доллар, напротив, уступил полпроцента рублю.
Коллаж: Тамара Ларина
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