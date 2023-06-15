Финансовые рынки Фондовый рынок

ПМЭФ закинул рынок акций на 2800

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 июня 2023, 20:48

На позитивных новостях с ПМЭФ Индекс Мосбиржи достиг отметки 2800 пунктов, которую многие называли целью роста индикатора в первом квартале. Доллар, напротив, уступил полпроцента рублю.

Коллаж: Тамара Ларина