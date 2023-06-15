Приватизация позволит ускорить рост экономики — Решетников

Перезапуск приватизации сейчас стоит рассматривать не как источник пополнения бюджета, но, в первую очередь, как способ усилить эффективность экономики.

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, приватизацию надо рассматривать с точки зрения как раз структурных изменений, потому что мы видим, что действительно у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются и которые, если мы предоставим бизнесу возможность туда инвестировать, создают то самое новое предложение», — сказал Решетников в ходе макроэкономической сессии ПМЭФ-2023.

Чиновник пояснил, что по этой причине «с точки зрения ускорения роста и возможностей для инвестиций» приватизацию необходимо перезапускать. «С точки зрения фискальных вопросов, ну, наверное, тут переоценивать что-то в текущей ситуации очень сложно», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Такой же позиции придерживается глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что конечно нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. Потому что иногда говорят, что не надо приватизировать, потому что мы какие-то стратегические задачи не выполним. У нас есть возможность это сделать, и вопрос здесь не только доходов бюджета, это не первая задача, а вопрос, действительно, развития частной инициативы, частного бизнеса», — заявила Набиуллина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем сообщил, что вопрос приватизации постоянно находится на повестке дня, главное — «не разбазаривать» госимущество за бесценок, пишет агентство. «Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации, это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, ну, может, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может просто физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что в этом вопросе необходима работа экспертов. «Дальше это вопрос рентабельности, дальше главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок, но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным и более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее с предложением о приватизации выступил глава ВТБ Андрей Костин, назвавший передачу госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях «инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность». По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, «большая приватизация» в России должна будет состояться, однако для этого необходимо сформировать рынок.