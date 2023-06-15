Экономическая политика ПМЭФ’23 Максим Решетников

Решетников назвал ключевые инструменты поддержки экономики страны

15 июня 2023, 20:39

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе выступления на ПМЭФ рассказал об основных инструментах поддержки бизнеса в условиях трансформации экономки.

пресс служба вэб.рф
Максим Решетников, министр экономического развития РФ

«В условиях структурной трансформации нужна экономика самих проектов, чтобы они были рентабельными, нужен капитал, доступность долговых инструментов. На урегулирование этих трех элементов нацелены наши программы и инструменты», — отметил министр.

По его словам, необходимым инструментом, который сочетает в себе принципы долевого и долгового финансирования, является Фабрика проектного финансирования ВЭБа. Участники Фабрики получают «длинные» деньги и при этом защиту от повышения процентной ставки. Он отметил, что сейчас на рассмотрении находится 50 новых проектов объемом более 5 трлн рублей, а всего благодаря Фабрике было поддержано 26 проектов на сумму 1,8 трлн рублей. Решетников добавил, что также на базе ВЭБа был создан еще один инструмент — Фонды акционерного капитала. «Мы рассчитываем, что Фонды акционерного капитала с участием ВЭБа позволят ощутимо поддержать проекты реального сектора экономики», — подчеркнул он.

Среди других инструментов Решетников выделил механизм СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений). Только за последние полгода было заключено порядка 20 соглашений с общим объемом 2,4 трлн рублей.

По словам министра, инструменты поддержки будут эффективно работать при условии активного участия регионов и содействия ВЭБ.РФ.

«Без регионов активный инвестпроцесс в стране невозможен, — заявил Решетников. — И второй момент: команда ВЭБа на сегодняшний момент действительно выполняет функции инвестиционного агентства Правительства. ВЭБ в последнее время существенно расширил и свой мандат, и понимание. Не формально, что записано в меморандуме, а то, чем коллеги реально каждый день занимаются. И я коллегам очень благодарен за эту большую работу. ВЭБ как команда и как институт с большим балансом зачастую выполняет функции, которые федеральный бюджет не всегда готов выполнять, по предоставлению тех же гарантий. За счет такого подхода у нас существенно расширен инструмент поддержки инвестиционных проектов».

Министр подчеркнул, что инвестиционная активность в стране не спала, несмотря на все вызовы. Более того, по оценке Минэкономразвития РФ, объем инвестиций в реальном выражении вырос на 15% в год к году по итогам первого квартала.