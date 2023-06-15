Российская компания перехватила проект американской фирмы Ball по созданию в регионе большого завода

Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 5 млрд рублей под 1% годовых по программе «Приоритетные проекты» компании «Арнест Упаковочные решения» на создание завода по производству алюминиевой упаковки для напитков в Ульяновской области. Мероприятие состоялось на полях ПМЭФ-2023. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и Президент ГК «Арнест» Алексей Сагал в присутствии губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

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Реализацию проекта начал еще предыдущий владелец активов — американская компания Ball Corporation, однако проект был заморожен в связи с уходом компании с российского рынка. Новый собственник — группа компаний «Арнест» — объявил о возобновлении строительства в декабре 2022 года. В рамках проекта планируется построить новый современный завод на территории индустриального парка «Заволжье». Алюминиевая банка — самая экологичная и перерабатываемая упаковка, она может быть переработана без снижения качества вновь произведенных банок неограниченное количество раз. Основное сырье для производства готовой продукции — алюминиевая лента, которую производят из российского алюминия.

«Для реализации этого проекта ФРП предоставляет нам льготный заём по ставке 1% на срок до 7 лет, что позволит нам закупить современное высокоскоростное оборудование и максимально быстро выйти на промышленное производство. Общий размер инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей, из них около 50% предоставлено ФРП в виде льготного займа. В результате реализации проекта российский рынок напитков получит порядка 1,6 млрд банок в год», — сообщил Президент ГК «Арнест» Алексей Сагал.

«Главная задача ФРП — помогать российским промышленникам создавать новые производства. Сейчас мы видим один из наглядных примеров, когда российское предприятие выкупило актив уходящей иностранной компании и взялось за реализацию их проекта, что позволит воплотить в жизнь планы по созданию качественной и востребованной продукции, появлению новых рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней. Приятно видеть, что наши предприятия активно занимают пустующие после ухода иностранных компаний ниши. То есть используют сложившуюся ситуацию как окно возможностей», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

«Поддержка ФРП сегодня как никогда актуальна. Она позволит довести до завершения инвестиционный проект по созданию нового крупного производства в регионе, на котором будут трудоустроены около 200 жителей. Проект получил статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. Мы предпримем все необходимые усилия для оперативного решения вопросов инвестора при строительстве завода», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Мы сейчас плотно работаем с компанией — оказываем содействие в подборе персонала. Проект интересен также тем, что помимо развития рынка напитков и упаковки, он будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как производство алюминия и алюминиевой ленты», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Сергей Васин.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

