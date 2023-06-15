Российские военные нейтрализовали в Крыму девять беспилотников — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о девяти нейтрализованных за ночь и утро беспилотниках.

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«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ», — написал глава региона в своем Tejegram-канале.

Он уточнил, что один дрон сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, добавил Аксенов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить планы контрнаступления: по данным инсайдерского украинского Telegram-канала «Резидент», главком призвал отказаться от планов наступления на Крым. Зеленский отверг инициативу — аргументом главы «незалежной» стала возможная реакция Запада.

Полуостров вошел в состав России после референдума в 2014 году, результаты которого не признают Киев и западные страны. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос территориальной принадлежности региона окончательно закрыт.