Сергей Сторчак: «Единственная альтернатива сейчас — использовать национальные валюты»

— Как, на ваш взгляд, будет выглядеть новая альтернативная доллару система? Как она будет устроена, и как долго займёт этот процесс?

Доллар в международных финансовых отношениях — все равно , что топор в строительстве. Многие доверяют именно этой валюте, с удовольствием ее хранят, работают с ней. Все зависит от финансовых властей, и не только от них. Пока ситуация с его использованием относительно стабильная. Увеличивается доля в расчетах стран, входящих в БРИКС или в ШОС, в том числе российского рубля, но в глобальном масштабе по-прежнему самое главное, что происходит, — выписка «инвойсов» в американской валюте. Когда мы переходим в другие валюты, часто приходится делать сопоставления. Как долго будет идти замещение? На это уйдёт время — не один десяток лет, все зависит от того, насколько дальше американские власти будут использовать собственную валюту как инструмент репрессии. Если этого не произойдет, то доллар еще долго будет доминировать. Он доминирует в силу своей большой истории, в том числе с точки зрения выпуска облигаций и так далее. Может быть, сейчас все бы могло быть по-другому — все бы перевели в национальные валюты, но уже что сделано, то сделано, хотя я не исключаю, что это может случиться. Оплаченный капитал банка развития БРИКС — это 10 миллиардов долларов. Это очень много. Россия с определённым опережением графика внесла 2 миллиарда в свой капитал и испытывает определённые сложности в использовании этого института, конечно, нас это едва устраивает. Думаю, наш пример тоже внимательно изучается. Опыт стран БРИКС по расширению использования национальных валют стал предметом пристального внимания. В то же время усилия России, Китая не проходят просто так в этой области.

— Говоря о БРИКС, как сейчас организованы взаиморасчеты между странами, растёт ли доля альтернатив доллару — юаня, рупии, рубля? Насколько заметны тренды в выстраивании этой новой структуры развития?

Единственная альтернатива сейчас — использовать национальные валюты. Мы это знаем. Доля того же юаня в российско-китайский торгово-экономических отношениях подпрыгнула с уровня меньше единицы до, по-моему, 14%. Такая же тенденция происходит в расчётах между РФ и Индией. Есть нюанс — несбалансированность этих расчётов. Накапливаемые на счетах индийские рупии не находят достаточного спроса у российских импортёров. Тема серьёзная, большая, я думаю, что те фирмы, у которых это сальдо складывается, этим занимаются. Правительство Индии взяло курс на интернализацию юаня, постепенное встраивание этой валюты в глобальный оборот. Так в своё время начали движение к интернализации власти КНР, в результате чего китайский юань был причислен нашим Центральным банком к числу тех валют, в которых размещаются резервы Центрального банка. Это заняло определённое время, решение базируется на том, что товарооборот между РФ и КНР приближается к 200 млрд долларов. Возвращаясь к Индии: вопрос, зная об их желании двигаться в сторону интернализации рупии, то есть более активного использования в мировой валютной системе, — нам нужно помочь или нет? Эта тема для обсуждения коллегами из ЦБ, которые чувствуют, что происходит.

— Мы все время упускаем из вида рубль. Это тоже валюта, на которую много чего можно купить. В России — дефицитные для Индии, Китая и многих других стран нефть, газ, уголь и практически всю остальную таблицу Менделеева. Как себя чувствует рубль в международных расчётах, какова его доля, растет ли он, какие у него перспективы?

Очень хорошее замечание с вашей стороны хотя бы потому, что я давно уже говорю, что доллар стал долларом благодаря тому, что он мог конвертироваться в любой товар.

Доллар стал долларом после Второй Мировой войны — американцы воспользовались своим преимуществом благодаря тому, что он мог конвертироваться в любой товар, всё было разрушено, а они производили всю номенклатуру, особенно промышленных товаров. В нашем случае ситуация немножко сложнее. Мы не производим много промышленной продукции именно с точки зрения её разнообразия, номенклатуры, там, где можно было бы активно использовать рубль как эквивалент стоимости и как инструмент платёжно-расчетных отношений. А вот применительно к сырью получилось то, что получилось. За десятилетия доминирования американцев все котировки мировых товаров формируются в американской валюте. Это большой тормоз и одна сторона медали. Вторая — что финансовый рынок РФ пока не такой объемный, глубокий и версифицированный, как финансовые рынки развитых экономик. Соответственно, достаточно сложно прийти на него с индийской рупией и купить рубль. Для этого и должна состояться интернационализация индийской рупии, реала и других локальных валют. На это потребуется время. Либо согласие наших партнёров с тем, чтобы заходить на рублёвый рынок с юанями. Есть масса юаней, которая вращается на рынке, и пара рубль — юань это уже не экзотика. Это реальная практика и хозяйствующих субъектов и даже людей. Мы хорошо знаем, что многие стремятся открыть кредитные карты Union Pay. Это юань.

— Завершающий вопрос. Мир развивается, и наши контрагенты из Китая, Индии, Турции всё равно включены в мировую повестку. Если нас несколько искусственно от неё отрезали, то те страны развиваются с Европой, миром. Сегодня ключевой долгосрочный тренд и для восточных, и для западных корпораций — ESG-повестка. Стоит ли нам в России заниматься развитием ESG, или для нас это на текущий момент лишние издержки, тормоз, ограничения?

Я глубоко убежден, что тренд на активное использование принципов, практик, методологий, инструментов ESG уже необратим. Подтверждение тому — недавний семинар внутри ВЭБ.РФ. Мы пригласили коллег из межбанковского объединения ШОС, приехало около 30 экспертов, два дня работы с нашими и специалистами из Сбера, а они в этой сфере признанные авторитеты; потом мы были в «Сколково», там у нас целый ESG-центр. Но главное даже не то, кто участвовал с нашей стороны, а то, насколько был большой интерес со стороны тех, кто к нам приехал. Были вопросы, комментарии, договорённости о том, что обмен лучшими практиками, идеями будет продолжен. Может быть, на уровне ESG-идеологий со стороны правительств что-то начало «трещать», появились какие-то лозунги, начали менять аббревиатуру, но с точки зрения долгосрочных целей и стратегий корпораций и стремления опираться на широкий круг инвесторов это будет только укрепляться, вне зависимости от того, кто будет лидировать: европейцы, американцы, будем мы приглядывать за их практиками или сумеем в рамках МБО ШОС или межбанковского сотрудничества БРИКС делать что-то своё. Мне кажется, что тезис о гибели ESG неправилен. Мы знаем, что в США некоторые конгрессмены выступают с тезисами, что это вредит национальной экономике, конкурентоспособности национальных фирм, — но всё это эпизоды. Генеральная линия будет укрепляться, поскольку это культура бизнеса: улучшение жизни людей, стремление плотно, чётко заниматься экологией. Сейчас была сессия по сотрудничеству в рамках БРИКС, и наш коллега из РЖД, которые большие приверженцы ESG, привёл такой пример. РЖД обеспечивает 86% грузооборота внутри РФ. При этом их доля в выбросе CO2 — 1%. С такими показателями на уровне ведущей российской корпорации — как не продвигать эту тематику дальше? Высший пилотаж — выходить на уровень среднего бизнеса и в итоге помочь малому приспосабливаться. Но это дорого; будем ждать. Пускай пока эти задачи на верхнем уровне решают корпорации. Им надо помогать. По крайней мере, не мешать.