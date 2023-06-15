США: ставка на рецессию

В том, что именно на этом заседании ФРС решит оставить ставку неизменной, были уверены многие. И тем не менее объявление о том, что та сохранена в диапазоне 5-5,25%, смогло вчера шокировать рынки.

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В приложенном к заявлению ФРС графике прогнозов членов FOMC (Федерального комитета по операциям на открытом рынке) точки, отражающие мнения о будущем ставки, решительно двинулись вверх. Медианные ожидания чиновников на конец 2023 года выросли до 5,6%.

Это соответствует еще двум подъемам ставки. Никто из членов FOMC не прогнозирует ее снижения в этом году. Трое ждут ставку выше 5,75%, а один — 6,25%. Для рынка, уверенного, что та, если вообще поднимется, то лишь раз и в этом же году пойдет вниз, изменения выглядели слишком ястребиными.

И S&P 500 c Nasdaq, с утра на волне ралли технологических компаний обновившие максимумы с апреля 2022 года, рухнули в «красную зону». Там их уже ждал не столь нагруженный модными акциями Dow Jones Industrial Average (его утянули вниз потери крупнейшего поставщика медицинских услуг в США UnitedHealth).

Обоснованием более жесткой денежно-кредитной политики стала с одной стороны инфляция, все еще вдвое превышающая таргет, а с другой — предположение о том, что экономика сильнее, чем казалась. ФРС повысила прогноз роста ВВП на 2023 год до 1% (было 0,4%). При этом она уже планирует безработицу 4,1% к концу года, а не 4,5%.

Но рынок потому и ждал снижения ставки во втором полугодии, что был уверен: даже при меньшем ужесточении политики, чем теперь возможно, цифры будут куда хуже. Заставить смягчиться ФРС должна была экономическая рецессия.

«Заявление и прогнозы были настолько ястребиными, что Уолл-Стрит, уверен, недоумевает, почему они тогда просто не подняли ставку сегодня, — говорил CNBC старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. — ФРС намерен отправить эту экономику в рецессию в следующем году, если они собираются выполнить свой прогноз».

Но распродажи акций приостановились в ходе пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, говорившего с нужной степенью обтекаемости. Некоторым даже показалось, что цикл подъема ставки завершен, а регулятор просто не хочет слишком прозрачно сообщать это рынку, опасаясь смягчения финансовых условий.

Поначалу многие сочли увеличение ставки в июле делом решенным. Но Пауэлл заявил, что никаких решений относительно ее изменения на ближайшем заседании не принималось. И вообще на будущих встречах FOMC будет рассматривать кумулятивное влияние уже прошедших повышений — они ведь отражаются на экономике с большим временным лагом.

Отмечал он и прогресс в борьбе с инфляцией. Но говорил Пауэлл и о том, что снижение ставок — дело очень не скорое: сначала должна значительно упасть инфляция, а это может занять пару лет.

В итоге акции немного отскочили — и основные фондовые индексы США закрыли день разнонаправлено. Dow Jones Industrial Average потерял 0,7%, а S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 0,1% и 0,4% соответственно.

По данным CME, за день оценка срочным рынком вероятности подъема ставки в июле изменилась непринципиально — она выросла с 60,3% до 69,4%. В то, что затем ставку поднимут еще раз, он по-прежнему почти не верит. А вот в то, что в декабре-январе она пойдет вниз — очень даже. Трейдеры продолжают ставить на рецессию.

Особенно заметно это на рынке облигаций. Короткие казначейские обязательства вчера распродавались, а долгосрочные — росли. Это привело к тому, что увеличилась и инверсия кривой доходности, считающаяся предсказателем рецессий. 2-летние US Treasuries приносили на 91 базисный пункт больше 10-летних — в прошлый раз такое наблюдалось в ходе острой фазы банковского кризиса в марте.

«В ФРС рискуют исправить одну ошибку в своей политике, когда та слишком долго была сверхмягкой, другой, — говорил вчера Bloomberg глава отдела макростратегии США MUFG Джордж Гонсалвес. — Они игнорируют растущее сокращение кредитования и постоянные потери от повышения ставок. Уловка-22 состоит в том, что теперь для того, чтобы они смягчили политику, что-то на рынках должно сломаться или экономика — рухнуть».