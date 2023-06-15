В Госдуме назвали сроки полного краха США

Глава комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал сроки полного краха США.

В интервью газете «Известия» он предположил, что за ближайшие 10 лет эта страна как великая финансовая держава может сойти на нет.

«Точно крах произойдёт, – подчеркнул депутат Госдумы. – По крайней мере, Америка может кинуть всех, так как она в принципе платить по своим долгам не может».

По мнению Аксакова, настанет такой момент, когда долгов у США станет так много, что уже невозможно будет исполнять обязательства. И вот тогда, уверен он, всё рухнет.

Как пояснил российский парламентарий, валовой внутренний продукт США по объёму меньше, чем долги страны.

«Штаты занимают деньги по всему миру и при этом выполняют обязательства перед кредиторами, наращивают в том числе внутренний долг», – отметил он.

Кроме того, депутат указал на то, что наблюдается сокращение доли США в мировом товарообороте.

«На 70% международная торговля шла за доллары, сейчас этот показатель составляет 60%. В том числе оно происходит из-за антироссийских санкций – подорвано доверие к доллару. Данный процесс продолжится, поэтому за 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет», – резюмировал Аксаков.