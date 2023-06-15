В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами оценил перспективы продления зерновой сделки. По словам представителя Кремля, работа по сделке продолжается, но никаких позитивных перспектив пока не видно, передаёт РИА Новости.

«Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Как ранее писал «Эксперт», 14 июня Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании. По его словам, Москва неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход.

«Однако в условиях отсутствия взаимности и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, это проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа – первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили ещё на 60 дней; вторая часть выполнена не была. 17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что зерновую сделку продлили ещё на два месяца, информацию об этом позже подтвердили в МИД РФ, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправить.