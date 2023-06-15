В США одним словом оценили возможность успеха ВСУ в начавшемся контрнаступлении

В США всего одним емким словам оценили вероятность начавшегося контрнаступления ВСУ.

По мнению, военного эксперта издания Newsweek Эндрю Лэтэма, победа Украины на поле боя – это бред, передаёт РИА Новости.

«Учитывая приготовления российской армии и состояние ВСУ, я считаю веру многих в решающую победу Украины на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем – бредовой», – заявил он.

В свою очередь директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман отметил, что пока никто не видел серьёзных прорывов на фронте со стороны Киева.

Как ранее писал «Эксперт», профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа в Великобритании Майкл Кларк рассказал о критических проблемах в рамках контрнаступления, которое проводится ВСУ.

В частности, он обратил внимание на то, что серьёзным пробелом для наступательного потенциала ВСУ стала российская артиллерия, занимающая доминирующие позиции в рамках боевых действий. По словам автора материала, на этом основании ВСУ будут ощущать на себе нехватку авиации, что связано, в том числе, с тем, что обещанные Западом Киеву истребители F-16, до сих пор отсутствуют.