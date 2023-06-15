В США рассказали о мирном плане по Украине, включающем сохранение за РФ новых регионов

Советник кандидата на пост президента США от Республиканской партии Вивека Рамасвами и экс-советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью польскому изданию Myśl Polska рассказал о деталях разработанного им плана по урегулированию украинского кризиса. Инициатива исходит из необходимости сохранения за РФ присоединившихся к ней новых регионов.

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«Он предполагает подписание соглашения о прекращении огня с Россией — такого, какое было подписано во время Корейской войны. Соглашение признает нынешнее разделение Украины и контроль России над занятыми ей территориями», — заявил советник кандидата в президенты.

Пайн отметил, что в его плане говорится о возможности «положить конец холодной войне» между Россией и НАТО и нормализовать отношения путем взаимной деэскалации. Бывший советник Пентагона убежден, что мир в Европе невозможен без включения России в архитектуру коллективной безопасности.

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План был анонсирован в начале июня в рамках предвыборной программы Рамасвами.

Предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства от Республиканской партии в феврале, объявив об этом в прямом эфире Fox News, в программе Tucker Carlson Tonight; 37-летний бизнесмен считает приоритетом полное дистанцирование США от Китая, который, по его мнению, в настоящий момент представляет для Вашингтона большую угрозу, чем СССР в период холодной войны.