В столице предприятиям выдали займы более чем 600 млн рублей с начала 2023 года

Предприятия столицы получили целевые займы для развития производств и экспорта на сумму более 600 млн рублей с начала 2023 года в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди предприятий, которым одобрили займы, производители роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметический завод, уточнил руководитель департамента. Фонд предоставляет займы по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 млн рублей. На этих предприятиях работает около 900 человек.

Как пояснил генеральный директор фонда Андрей Попов, кредиты по пониженным ставкам помогают увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулируют модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест. Все это способствует росту экономики столицы, подчеркнул он.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает займы по восьми направлениям: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе агропромышленного комплекса, и другие.

Помимо этого, с марта 2022 года промышленники могут воспользоваться программой льготного инвестиционного кредитования. С апреля этого года она также распространяется на договоры лизинга и доступна, в том числе для малых и средних промышленных предприятий.