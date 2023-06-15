Владимир Ефимов: 14 участков бывших промзон уже реорганизуют инвесторы в Москве

Инвесторы уже реализуют 14 проектов редевелопмента участков бывших промышленных зон в Москве в рамках городской программы комплексного развития их территорий (КРТ). Общий объем инвестиций в проекты составляет около 524 млрд рублей, сообщил 15 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На данный момент с девелоперами заключено 14 договоров о комплексном развитии территорий. Они реорганизуют участки общей площадью 244,7 га, где планируется возвести почти 5,5 млн кв м недвижимости», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, общий объем вложений в эти проекты составит около 524 млрд рублей, а бюджетный эффект оценивается более чем в 20 млрд рублей в год. «Благодаря новым объектам в столице будет создано почти 54 тыс. новых рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Проекты по программе КРТ ведутся в 5 округах Москвы. В том числе 8 из них — на севере, три — на западе и по одному – на северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы.

«В ходе редевелопмента 14 участков будет построено более трех млн кв метров жилья, в том числе по программе реновации, а также свыше 1,4 млн кв м новых производств и технопарков и 964 тыс. кв м общественно-деловой застройки», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, в этих кварталах появятся детские сады и школы, спортивные комплексы, поликлиники и больницы, а также офисные и торговые центры, добавил он.

Напомним, программа КРТ разработана властями Москвы, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные земли города. По оценке правительства, на данный момент их используют неэффективно: там расположены склады, автостоянки и недостроенные объекты.

Развитием бывших промзон занимаются не только независимые девелоперы. Власти столицы также сами назначили операторов, которые займутся преобразованием 17 участков бывших промзон. В их числе «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе и Северянин.