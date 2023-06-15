Владимир Ефимов: более 30 новых предприятий откроется в ОЭЗ Москвы до конца 2023 года

Уже 11 высокотехнологичных производств запущено с начала 2023 года на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», при этом до конца года планируется запустить еще 20. Об этом сообщил 15 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С начала этого года на базе особой экономической зоны уже запущено 11 производств. До конца 2023 года планируется открыть еще 20 высокотехнологичных предприятий», — сказал Владимир Ефимов. Новые производства будут выпускать такую наукоемкую продукцию, как медицинское оборудование, лекарственные препараты и программное обеспечение. Как подчеркнул вице-мэр, технополис можно назвать драйвером развития экономики столицы, который меняет промышленный и инфраструктурный облик Москвы.

«Из планируемых к открытию в этом году 8 производств размещаются на площадке "Печатники", они будут запущены на готовых производственных площадях. На площадке "Руднево" появится еще 8 предприятий», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Еще 8 производств откроют на площадке «Алабушево» в Зеленограде, добавил он.

Всего на площадках технополиса на данный момент работают более 200 компаний, из которых более 90 имеют статус резидента ОЭЗ и пользуются налоговыми льготами, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Компании, локализовавшие здесь свои производства, работают по таким направлениям, как микроэлектроника, фармацевтика, программное обеспечение и нанотехнологии.

Напомним, ОЭЗ Москвы расположена на 6 территориях общей площадью более 260 га; в их числе «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», и «Руднево». Резиденты технополиса пользуются сразу несколькими льготами. Так, они освобождены на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль составляет 2%. Кроме того, для них снижена стоимость аренды земли, а после ввода завода в эксплуатацию компании могут выкупить участок под ним за 1% кадастровой стоимости.