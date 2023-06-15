Владимир Ефимов: инвесторов для редевелопмента 5 участков бывших промзон определили власти Москвы с начала года

Правительство Москвы с начала 2023 года выбрало на торгах инвесторов, которые вложатся в реорганизацию 5 участков бывших промышленных зон в рамках городской программы комплексного развития их территорий (КРТ). В их числе две площадки бывшей промзоны «Вагоноремонт», «Красный Строитель», «Дегунино-Лихоборы» и «Южное Очаково». Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 125 млрд рублей, сообщил 15 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Инвесторы, определенные по итогам торгов, смогут заняться редевелопментом пяти участков бывших промзон общей площадью около 81 га и возвести на них более 1,3 млн кв м недвижимости. Благодаря этому в столице появится свыше 20 тыс. рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем вложений в эти проекты превысит 125 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы превысит 6,8 млрд. «Всего за время реализации программы по итогам торгов город заключил с инвесторами 7 договоров о комплексном развитии территорий на общую сумму более 5,4 млрд рублей», — добавил он.

По оценкам мэрии Москвы, на данный момент эти территории используются неэффективно: в частности, на них расположены старые склады и автостоянки. В ходе проектов редевелопмента на их месте возведут современные кварталы, где появятся жилые дома, спортивные комплексы, школы и детские сады, а также коммерческая недвижимость. Инвесторов территорий власти столицы определяют по итогам торгов, принять участие в которых могут как независимые компании, так и владельцы недвижимости, расположенной на этих участках.

«Всего с момента начала реализации программы комплексного развития территорий в 2020 году на торгах определили инвесторов для реорганизации 9 площадок общей площадью почти 240 га. На них суммарно планируется построить свыше 4,5 млн кв м недвижимости», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Ранее, до 2023 года власти столицы определили девелоперов, которые займутся реорганизацией участков промзон «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан», добавил он.

На данный момент на аукцион выставлено право заключения договора о КРТ участка бывшей промзоны «Серп и Молот». Победитель торгов сможет возвести на участке площадью 1,7 га более 60 тыс. кв. м. недвижимости, в том числе офисы, магазины, кафе, объекты для проведения ярмарок и деловых мероприятий. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля 2023 года, торги состоятся 17 июля.