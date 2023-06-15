Владимир Ефимов: объем производства обрабатывающей промышленности Москвы удвоился за 5 лет

Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы за последние 5 лет удвоился, при этом отдельные отрасли за этот период нарастили его кратно. Об этом сообщил 15 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С 2018 по 2022 год столичные обрабатывающие предприятия увеличили выпуск вдвое. В частности, за этот период объем производства продовольственной отрасли вырос в 4,4 раза, электрического оборудования – 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в 2 раза, фармацевтической – 1,4 раза», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, такой прирост производства свидетельствует о том, что промышленники города наращивают выпуск социально значимой продукции и товаров, которые нужны для развития разных отраслей экономики. «Таким образом, они решают задачи импортозамещения и занимают на рынке ниши зарубежных компаний», — рассказал Владимир Ефимов.

По официальным оценкам, в столице на данный момент действует более 3,5 тыс. промышленных площадок. В том числе, более 250 предприятий выпускают продукты питания, столько же работают в отрасли легкой промышленности. Еще около 200 выпускают медицинские препараты и оборудование, а в микроэлектронике заняты 48.

«Обрабатывающая промышленность города продолжает расти и в этом году. Только за первые четыре месяца 2023 года она выросла на 8,5% по сравнению с январем – апрелем 2022 года», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что власти столицы поддерживают промышленников, предоставляя им более 20 системных инструментов и антикризисных механизмов

Кроме того, с игроками рынка взаимодействует городской центр поддержки промышленности. Его специалисты помогают по вопросам локализации, финансирования, кредитования, подбора альтернативных поставщиков.