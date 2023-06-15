Владислав Овчинский: Москва будет развивать беспилотные системы с одним из лидеров российского IT-рынка

Развитием Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) на базе индустриального парка «Руднево» в столице совместно с городским правительством займется один из крупнейших в стране IT-холдингов компания «Т1». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и генеральный директор компании Игорь Калганов на полях XXVI Петербургского международного форума (ПМЭФ-2023).

В рамках совместной работы стороны смогут консолидировать опыт, знания и наработки и направить их на развитие беспилотных систем в стране. Компания «Т1» планирует начать тестовый запуск беспилотников в конце 2023 года, а в первом квартале 2024 года выйти на промышленные мощности, рассказал Овчинский. Кроме того, создание центра беспилотных систем даст городу 100 новых рабочих мест.

Компетенции компании будут учитываться при внедрении новых моделей беспилотных авиационных систем, а также проведении летных испытаний БАС на базе аэродромов Москвы и летно-испытательного комплекса в индустриальном парке «Руднево», добавили в пресс-службе департамента.

Как подчеркнул гендиректор холдинга «Т1», в «Руднево» компания намерена разрабатывать и производить целую линейку продуктов БАС – от сверхлегкого коптера до тяжелого беспилотника. Объединение усилий бизнеса и власти позволит создать в Россию новую индустрию и конкурентоспособные продукты, подчеркнул он.

Производство беспилотных летательных аппаратов в столице за последние пять лет выросло более чем в четыре раза. На данный момент Москва – один из крупнейших рынков эксплуатации беспилотников. Их применяют в городском хозяйстве, в жилищно-коммунальной и строительной сферах, а также для выявления правонарушений.