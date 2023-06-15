Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы число рабочих выросло на 70% за первый квартал 2023 года

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличили число рабочих мест на своих предприятиях в первом квартале 2023 года на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, в январе-марте на производства ОЭЗ трудоустроились 699 специалистов различного профиля. Если сравнивать с первым кварталом 2021 года, то показатель вырос в 4,5 раза. Всего на площадках ОЭЗ на данный момент работают почти 10,4 тысячи человек, добавил глава департамента.

В технополисе размещено более 200 высокотехнологичных производств, из них более 90 имеют статус резидента, который дает им ряд налоговых и таможенных преференций.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, больше всего новых сотрудников за первый квартал появилось в отраслях микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации - 321 рабочее место. Их трудоустроили компании «Микрон», «Элвис» и «НМ-ТЕХ». Всего с момента создания особой экономической зоны производители этой отрасли наняли свыше 6,1 тысячи сотрудников.

Число сотрудников в компаниях-резидентах кластера микроэлектроники и оптики выросло почти на 85% за первый квартал 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого года, и в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

В компаниях-резидентах, развивающих на базе ОЭЗ «Технополис Москва» медицинские технологии и фармацевтику, сейчас работает почти 2 тысячи специалистов. Как подчеркнули в пресс-службе департамента, это высококвалифицированные ученые, химики, руководители лабораторий, и обеспечивающие непрерывность процессов технические кадры – грузчики, лаборанты, операторы линий на производствах. В первом квартале 2023 года предприятия этого направления создали 181 рабочее место, что на 31% больше, чем в 2022 году, и в пять раз больше показателей 2021-го.