Врио главы ЛНР призвал российскую армию дойти до Киева

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал в ходе специальной военной операции отодвинуть линию фронта вглубь Украины.

По его словам, она должна быть отодвинута минимум до Киева, передаёт РИА Новости.

«Насколько далеко необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения? Вопрос очень сложный, на сегодняшний день ракеты Storm Shadow летят приблизительно около 500 км», – напомнил он.

В этой связи он призвал российскую армию дойти до Киева.

«Лично мое мнение – да, нужно идти до Киева, потому что Киев – это мать городов русских, и освободить город Киев – это честь мундира. Но насколько у нас возможности есть такие, насколько мы готовы это выполнить, мне уже неизвестно», – резюмировал Пасечник.

