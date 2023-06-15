Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут 10 сентября

Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах РФ проведут в единый день голосования — 10 сентября.

Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

Ранее предложения о проведении выборов в сентябре направили в ЦИК все четыре новых субъекта РФ.

«14 июня ЦИК РФ провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ и получил от них позицию о возможности проведения голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях», — рассказала Памфилова.

Решение принято членами комиссии единогласно, теперь оно будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что была проделана огромная работа по созданию системы избирательных комиссий в регионах, «Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось», — констатировал он.