Ефимов: Столица заработает на проекте Московского центрального диаметра в 4 раза больше, чем вложит

Московский центральный диаметр (МЦД) стал примером того, как транспортный проект, который софинансировался за счет трех источников, дал огромный эффект для бюджетов разных уровней. Инвестиции, вложенные в него, окупятся в четыре раза. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По словам заместителя мэра, на четыре линии МЦД на данный момент направлено 610 млрд рублей. Из них 44% вложили власти Москвы, 21% составили инвестиции из федерального бюджета, еще 35% — инвестиции от АО «РЖД». По итогам реализации проекта предполагается, что будет получено налогов на 14 трлн рублей за 2018-2035 годы. При этом объем частных инвестиций только в строительство недвижимости составит в 2018–2030 годах 11,2 трлн рублей. Таким образом, проект окупился уже в момент запуска, пояснил Ефимов.

Первые два маршрута МЦД уже работают, а в августе-сентябре будет запущено движение на МЦД-3 и МЦД-4. Вся инфраструктура будет завершена к 2026 году.

ПМЭФ проходит в Северной столице с 14 по 17 июня. «Эксперт» совместно с ВЭБ.РФ освещает основные события форума, а также ведет прямые трансляции эксклюзивных интервью с лидерами российского бизнеса и государственного управления.