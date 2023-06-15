Ефимов: в Москве инвесторы вложат 19,4 млрд рублей в проекты по офсетным контрактам

Власти Москвы и инвесторы заключили 12 офсетных контрактов, в реализацию которых вложат 19,4 млрд рублей. Планируется локализовать и модернизировать производства лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем для хранения документов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Проекты, реализуемые по офсетным контрактам, позволяют обеспечить стабильные поставки лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, а также систем хранения документов. По словам Ефимова, город в свою очередь планирует закупить продукции у новых предприятий на сумму более 95 млрд рублей в течение нескольких лет.

С начала 2023 года в Москве подписали семь таких контрактов в различных отраслях. На их реализацию направят около 5 млрд рублей.

Как подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, офсетные контракты доказали свою эффективность. Например, благодаря офсетам экономия средств на закупке составила около 7 млрд рублей. За счет предприятий, появившихся благодаря офсетным контрактам, работу смогут получить 5 тысяч человек.

Офсетные контракты начали внедрять в 2016 году. Первой такие договоры начала подписывать Москва, и сейчас город лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.

С июля 2022 года минимальный порог инвестиций для входа в офсетный контракт снизили с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. За счет этого у гораздо большего числа инвесторов получилась возможность участвовать в таком партнерстве.