«ЕвроХим» наладит под Тулой первое в РФ производство продукции для отбеливания бумаги

Компания «ЕвроХим» планирует запустить новое производство хлората натрия и перекиси водорода на базе «Новомосковского хлора» в Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2023 подписали первый замгубернатора — председатель областного правительства Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

«Новое производство позволит вывести на рынок импортозамещающую продукцию для отбеливания бумаги в целлюлозно-бумажной отрасли. Сейчас эти продукты не производятся в России», — подчеркивается в сообщении.

Договоренности предусматривают модернизацию, реконструкцию и строительство объектов электро- и теплоснабжения на базе Новомосковской ГРЭС; предполагаемый срок реализации этих планов — до конца 2027 года.

В пресс-релизе поясняется, что в результате будет повышена надежность энергоснабжения предприятий «ЕвроХима» в Тульской области — это НАК «Азот» и ООО «Новомосковский хлор». Помимо этого, будет построена новая котельная для обеспечения теплом потребителей Новомосковска — второго по величине города региона.

Уточняется, что общий объем инвестиций в проекты составит около 27 млрд руб.

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Холдинг располагает добывающими, производственными, логистическими и дистрибьюторскими активами.