Юань в России больше, чем юань

Курс юаня снизился до 7,17 за доллар — самого низкого уровня более чем за шесть месяцев. Полугодовой минимум обменного курса достигнут после того, как Народный банк Китая 15 июня снизил годовую ставку кредитования на 10 базисных пунктов — до 2,65%.

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Это стало первым снижением ставки за десять месяцев и произошло всего через два дня после того, как китайский центральный банк неожиданно снизил недельную ставку обратного РЕПО на те же 10 базисных пунктов — до 1,9%, поскольку замедление экономического подъема вызвало необходимость государственной поддержки.

На рынках предполагают, что центральному банку Китая потребуется ввести дополнительные стимулы для противодействия вялому восстановлению экономики, включая возможное сокращение норматива резервных требований банков. Инвесторы также обратили внимание на множество разочаровывающих экономических данных в КНР, включая промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал, которые выросли меньше, чем ожидалось в мае.

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В России же спрос на юани стабильно растет, причем не только со стороны банков и бизнеса.

Так, объем сбережений россиян в юанях уже в этом году, , согласно прогнозу заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова в преддверии ПМЭФ-2023, может увеличиться вдвое, достигнув 88 млрд (порядка 12,5 млрд в долларовом эквиваленте). Таким образом, четверть накоплений россиян в валюте будет в юанях. А к концу следующего года их доля превысит 45%, прогнозирует банкир.

Что касается бизнеса, то, к примеру, Сбербанк с начала 2023 года нарастил объемы корпоративного кредитования в юанях в пять раз и видит дальнейший потенциал роста, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023. В целом же, по данным Банка России, в мае месячный экспорт в юанях вырос с 6,9 до 7,2 млрд долл., а импорт — с 7,7 до 7,9 млрд долл.

Китайский юань в этом году активно дешевеет, обновив к доллару полугодовой минимум, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Пара USD/CNY с середины января выросла на 7%. Динамика обусловлена более слабым, чем прогнозировалось, восстановлением экономики Китая после снятия жестких карантинных ограничений.

Поэтому ожидается, говорит эксперт, что китайские власти будут реализовывать новые экономические стимулы, в том числе смягчать денежно-кредитную политику, что обычно выступает одним из ключевых фундаментальных факторов ослабления любой валюты.

Таким образом, прогнозирует Дмитрий Бабин, на горизонте 6-12 месяцев пара USD/CNY способна вернуться к 15-летней вершине, установленной в конце 2022 года около отметки 7,33. Сейчас же наблюдается коррекция пары, которая в краткосрочной перспективе может получить развитие с ближайшей целью в районе 7,06.

В июне на российском рынке, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин, продолжается тренд укрепления иностранной валюты. Китайский юань (+3,7% с начала месяца) пока уступает по динамике укрепления к рублю c начала месяца доллару США (+5,8%) и евро (+4.3%). Начало торгов за юанем, который сегодня укрепляется к российской валюте на 0,4% и стоит 11,794 руб.

Причина девальвации рубля связана с дисбалансом импорта и экспортной выручки, уверена аналитик. Коррекция цен на энергоресурсы с восстановлением импорта повлияла на курсовую разницу. В краткосрочной перспективе, прогнозирует она, сохранется умеренный позитив на укрепление российской валюты за счет налогового периода и ежедневной продажи Минфином юаней.

Сегодня происходит экспирация квартального июньского фьючерсного контракта CNY 6.23, указывает Сергей Чеврычкин. Участники рынка переходят к торговле на сентябрьский фьючерсный контракт CNY 9.23. Контанго по состоянию на 9 ч. 30 мин. (МСК) составляет 0,183 п. (+1,5%).

«До конца этой недели ожидаю высокую волатильность по юаню и другим активам на российском рынке в рамках цикла экспираций фьючерсных и опционных контрактов. Высокая вероятность резких движений будет связана с перекладкой средств из старых контрактов в новые. Технический анализ графика пары CNYRUB указывает на тестирование зоны сопротивления 11,77 — 12,14 руб. Индикатор RSI до дневного тайм-фрейма сигнализирует о перекупленности актива», — говорит Сергей Чеврычкин.

В целом на валютном рынке юань сегодня слабеет к британскому фунту (-0,05%), доллару США (-0,16%) и гонконгскому доллару (-0,2%). Аналитик отмечает, что тренд на ослабление юаня к доллару США сохраняется на протяжении текущего года. С начала года китайская национальная валюта обесценилась к американскому доллару на 4%. Валютная пара CNYUSD тестирует минимальные значения ноября 2022 года.

Китайская национальная валюта продолжает расширять популярность в нашей стране, добавляет Сергей Чеврычкин. Согласно информации с ПМЭФ, в 2023 году на российском рынке компании могут выпустить юаневых облигаций еще на 56,3 млрд юаней (656,9 млрд. руб.).

Потенциал рынка облигаций в китайской валюте в текущем году может составить 80 млрд юаней (933,5 млрд руб.). К примеру, в ближайшее время российским участникам рынка будут доступны облигации от Газпромбанка, который подхватывает эстафету у Альфа-банка и собирается выйти на рынок классических облигаций в юанях.