Закрытые для РФ западные рынки увеличили экспорт из России, а не обрушили его —Абрамченко

Россия к 2030 должна войти в десятку мировых экспортеров продовольствия.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает «Интерфакс».

«Наша цель — в 2030 году с 18-й позиции в мировом рейтинге стран-экспортеров продовольствия подняться в десятку, и над этим мы будем работать», — сказала она.

Как сообщила Абрамченко, Россия поставляет продовольствие в 160 стран мира, при этом закрытые для РФ рынки Запада не обрушили экспорт, а, напротив, увеличили его. «Если говорить о досанкционном 2013 годе, то там позиции нашего экспорта были $16,5 млрд. В прошлом году — $41,5 млрд. Мы выросли в 2,5 раза», — констатировала вице-премьер, добавив, что политика ограничений не приводит к закрытию границ. «Политика санкций приводит к тому, что в беднейших странах продовольствия будет все меньше, и оно будет все дороже», — предупредила Абрамченко.

Она отметила, что РФ столкнулась с санкциями в 2014 году и в качестве контрмеры ввела продовольственное эмбарго — именно тогда впервые зашла речь об импортозамещении. «И такая тактика показала себя очень хорошо как эффективная практика», — сказала зампред правительства. По ее словам, уже сейчас Россия «по многим показателям доктрины продовольственной безопасности» достигла пороговых значений, а где-то «в разы» их превысила; отрасль развивается не в рамках импортозамещения, а в рамках развития экспортного потенциала.