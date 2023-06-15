Займы под залог авто идут на обгон

В последние годы рынок микрофинансовых организаций (МФО) стал полноценных конкурентом для банковского рынка. Причем МФО удается показывать хорошие результаты даже в кризис.

По данным ЦБ РФ, только за 2022 год объем выданных микрозаймов в России увеличился на 22%, а их совокупный портфель по итогам года добрался до отметки в 364 млрд рублей, большая часть которых пришлась на займы физлиц.

В текущем году микрозаймы продолжили свой рост. На сегмент не повлиял даже сезонный фактор - традиционное снижение объема выдач в начале года. Таким образом, к концу первого квартала 2023 года общий портфель микрозаймов уже равнялся 380 млрд рублей.

Примечательно, что рост рынка связан не столько с ростом размера среднего займа, сколько с увеличением количества заемщиков. Согласно подсчетам СРО «МиР», крупнейшего объединения на рынке МФО, к концу 2022 года 17,3 млн человек в России имели действующие микрозаймы. За год клиентская база МФО выросла на 3 млн человек.

Повышенный спрос на займы обусловлен рядом факторов, считают эксперты. Если раньше этот рынок был непонятен и непрозрачен для конечного потребителя, то за последние 10 лет регуляторы во главе с Банком России приложили максимум усилий, чтобы «расчистить» его.

Поменялась даже структура входа - компаниям установили высокий порог для регистрации в качестве МФО и разделили по ряду признаков на два вида: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Кроме того, компании из этой сферы обязали соблюдать ряд требований, включая ведение и сдачу на проверку отчетности на постоянной основе. Все это привело к тому, что на текущем рынке работают только проверенные профессионалы с хорошей репутацией и высоким уровнем доверия.

Конкурентный сегмент

Еще в конце 2022 года Центробанк отметил тренд - основой рынка МФО постепенно становятся крупные технологичные компании. Именно они являются самыми большими в секторе и приносят ему основную часть прибыли.

Однако сейчас активно развивается отдельный сегмент - финтех-компании, выдающие залоговые займы. По словам экспертов, один из самых востребованных продуктов таких компаний - займы под залог автомобиля. На текущий момент их предлагают немногие, а специализируются на них и вовсе единицы. Лидер этого рынка - финтех-компания CarMoney.

Портфель займов компании только за прошлый год вырос на 9,7% - до 4,4 млрд рублей. Количество активных займов приблизилось к 22 тыс. штук. В то же время размер среднего чека автозайма достиг отметки в 277 тыс. рублей (рост на 15% за год). Компания работает с 2016 года.

«Мы создали технологичный продукт залогового займа и вышли в новый незанятый сегмент ставок между банками, которые работают в ставках примерно до 35% годовых, и классическими МФО со ставками свыше 100% годовых», - говорит Антон Зиновьев, основатель CarMoney.

Модель CarMoney похожа на банковскую, но основана на платежеспособности клиента, а не на стоимости залога (как принято, например, у автоломбардов). Автомобиль в залоге представляет из себя дополнительный элемент, помогающий компании хеджировать риски. В то же время залог остается в собственности владельца.

Новые тренды

Рост сегмента займов под залог автомобиля обусловлен общим ростом спроса на автомобили в России в течение последних нескольких лет, указывают аналитики. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в нашей стране только в апреле текущего года увеличились на 70% в годовом сравнении, в мае – боле чем на 100% (до 51,5 тыс. штук).

Прошлые допандемийные годы показывали еще больший спрос на покупку личных авто. Некоторые автолюбители даже приобретали второе и третье транспортное средство, помимо имеющегося. Поэтому сейчас им удобно использовать одно из них в качестве залога для займа.

Эксперты обращают внимание на особенность залоговой модели бизнеса - она является максимально надежной и устойчивой даже в кризисные периоды. Это обусловлено тем, что даже в случае невыплаты займа кредитор компенсирует свои риски наличием залога.

Кроме того, стоимость автомобиля в кризисные годы растет. Что является плюсом как для заемщика, так и для кредитора. В то же время само личное транспортное средство выступает особой ценностью для его владельца. Поэтому менее вероятно, что по займу, залогом которого является автомобиль, клиент будет допускать просрочки.

Все это помогает компаниям, выдающим займы под залог, не только «удержаться на плаву» в самые сложные времена, но и показать рост. Иногда даже выше, чем в банковском секторе.

«Наличие залога позволяет даже в кризисное время не ужесточать требования к заемщикам, не поднимать ставки по займам и не снижать объемы выдач», - указывает глава CarMoney Антон Зиновьев дополнительное преимущество залоговых займов для бизнеса.

Он оценивает потенциальную емкость российского рынка займов под залог авто в 2 трлн рублей.

По мнению опрошенных «Экспертом» аналитиков, это не предел и существующие тренды рынка залоговых займов наравне с формирующимися обеспечат ему качественный скачок в 2023-2024 годах. С учетом этого сегмент займов под залог авто считается самым перспективным среди других розничных сегментов. Причем не только для заемщиков и финансового рынка в целом, но и для инвесторов, которые ждут выхода компаний с рынка автозаймов на биржу. Одной из первых такой выход в ближайшее время сделает материнская компания CarMoney - «СмартТехГрупп». В начале июня она получила статус публичного акционерного общества.