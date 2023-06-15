Европа: с надеждой на газовые хранилища пришлось распрощаться

Причин у ценового рывка немало. Это и технические проблемы с работой заводов по производству сжиженного газа (СПГ) в Норвегии, главном сейчас поставщике «голубого топлива» в Европу. Это и приход на континент настоящей летней жары, и угроза мощной конкуренции со стороны Азии.

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Цены на газ в Европе растут уже третий день кряду, напоминает Bloomberg. Биржевые цены в четверг, 15 июня, к середине дня выросли на 17%, а рост за четыре неполных торговых сессии уже превысил 30%. По данным лондонской межконтинентальной биржи ICE, цена тысячи кубов газа перевалила за 500 долларов.

Газовых трейдеров сейчас тревожат неясные перспективы на рынке. Ряд норвежских СПГ-предприятий надолго вышли из строя и возобновят работу, похоже, не раньше середины июля. По континенту распространяется привычная по прошлому году жара. Достаточно сказать, что на юге Испании столбики термометров уже поднялись до 45°С. Жара, естественно, заставит держать кондиционеры работающими 24 часа в сутки, в результате чего резко вырастет потребление электроэнергии и газа, сжигая который ее вырабатывают.



Жаркое лето заставляет по-новому взглянуть на значительно более высокий по сравнению со средними величинами прошлых лет уровень газа в европейских подземных газовых хранилищах, предмет гордости европейцев, дававший им ощущение безопасности — как теперь выясняется, не вполне обоснованное. Эксперты еще прошлым летом предупреждали, что одного газа в хранилищах даже при их 100-процентном наполнении не хватит для того, чтобы без проблем пережить зиму. А сейчас из-за жары и круглосуточно работающих кондиционеров уровень газа в европейских ПГХ начал стремительно снижаться.



Не стоит забывать и о покупателях газа из Азии, которые с возвращением на рынок китайских трейдеров после отмены коронавирусных ограничений стали в этом году намного сильнее и конкурентоспособнее. В текущем году европейцы больше не смогут с такой же легкостью, как в прошлом, перехватывать газовозы, везущие газ в Азию. Логичнее ждать, что картина будет противоположной: азиатские покупатели, пользуясь более высокими ценами на газ на континенте, будут перехватывать газ, направляющийся в Европу.

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«Тревога по поводу поставок СПГ в Европу и технических проблем [на СПГ-заводах] в Норвегии стала своего рода физическим спусковым крючком [рывка цен], — объясняет начальник газового отдела консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Джеймс Ваддель. — Мы должны помнить, что главная часть рынка вошла в текущий месяц на коротких позициях. Рост цен спровоцировал стоп-ауты, что заставило цены подняться еще выше.»