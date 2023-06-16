Акции дня: бумаги «Магнита» растут на новостях о выкупе акций

Котировки ритейлера «Магнит» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в пятницу, 16 июня. Акции подорожали на +6,60% до 4811 руб. за штуку.

Интерес к бумагам вырос на фоне отчета за первый квартал 2023 года: ритейлер увеличил выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 596,8 млрд рублей. Помимо этого,«Магнит» предложил выкупить до 10% акций у своих иностранных инвесторов. Сделку уже согласовали с правительственной комиссией. Инвесторы смогут рассчитывать на выплаты в юанях, евро или долларах на свои счета, в том числе за рубежом.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,02% до 2800,79 пунктов. Индекс РТС упал на -0,65% до 1047,47 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:43 мск составила 76,2 долларов за баррель (+0,75%). Российская валюта слабела – 83,94 руб. за доллар.