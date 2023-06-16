Держатели альткоинов только что поняли свою ошибку

С воскресенья по среду биткоин держался в диапазоне $25700 – $26200, который аналитическая компания Glassnode еще в начале недели окрестила «точкой принятия решения». По ее мнению, это была критическая развилка, дальнейшее движение с которой вело к масштабным последствиям.

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Glassnode отслеживает позиции краткосрочных держателей биткоина, измеряя нереализованную прибыль или убыток тех, кто купил монеты в течение последних 155 дней. И в начале недели суммарный результат этих игроков колебался неподалеку от безубыточности.

«Рынок остается в точке принятия решения, поскольку спотовая цена биткоина продолжает нерешительно колебаться вокруг себестоимости для его краткосрочных держателей, – писали аналитики Glassnode. – <…> сильный отскок будет свидетельствовать о значительной силе преобладающего тренда, в то время как решительный прорыв ниже будет свидетельствовать о слабости текущего рынка».

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И в среду вечером можно было подумать, что решение принято. За три часа после объявления ФРС о том, что она делает паузу в подъеме ставки, но ожидает в этом году еще два ее повышения, биткоин спланировал с $26001 до $24902.

Он оказался ниже критической отметки $25 тыс. впервые с марта и вчера продолжил движение вниз. На фоне подъема ставок ЕЦБ на 25 б.п. и его обещания продолжить ужесточение политики, биткоин дошел до $24797, обновив тем самым минимум с марта.

Но действия центробанков, хотя они и ведут к снижению ликвидности, стали лишь поводом для начала падения на очень тонком рынке. Главной причиной снижения его ликвидности была активность регулирующих органов США и, в частности, подача SEC исков против крупнейших криптобирж Coinbase и Binance. Из-за неясности относительно легальности операций с криптовалютой многие предпочитают пока стоять в стороне от рынка.

Именно поэтому первую пару часов после объявления ФРС биткоин падал относительно медленно, а затем резко обвалился. «Это связано не столько с ФРС, сколько с тонкой ликвидностью и слабыми настроениями, – говорил вчера CNBC управляющий партнер Dexterity Capital Майкл Сафаи. – Учитывая, насколько малы объемы торгов, достаточно одного крупного ордера на продажу, чтобы вызвать ликвидацию».

Но по-настоящему масштабной ликвидации краткосрочных позиций, оказавшихся уже в заметном минусе, пока не произошло. Отчасти этому поспособствовали медведи, начавшие фиксировать прибыль – биткоин немного подскочил.

Данные по опционам с платформы криптодеривативов Deribit показывают повышенную концентрацию медвежьих ставок с ценой исполнения $24 тыс. с истечением в июне и сентябре. Это позволяет предположить, что $24-25 тыс. может стать зоной поддержки для старейшей криптовалюты.

Тем не менее риски масштабной ликвидации не исчезнут. Согласно расчетам Bleeding Crypto, ее сумма может составить $63,9 млрд на уровне $24200 и $52,3 млрд на отметке $21800.

Однако биткоин поддерживает еще и то обстоятельство, что главные проблемы с регулирующими органами США грозят альткоинам. Их SEC порой готова признавать ценными бумагами, тогда как биткоин обычно рассматривают как товар.

И именно поэтому он падает не так быстро, как прочие криптовалюты. В тот момент, когда биткоин падал на 4%, эфир терял более 5%, Polygon – 8%, а Cardano 6%.

Это привело вчера к росту доминирования биткоина на крипторынке до максимума за 20 месяцев – 45,8%. В принципе, это свидетельство того, что рынок ищет в нем защиту от проблем альткоинов. Но для быков это все равно не лучшая новость: исторически рост доминации биткоина на фоне падения был признаком медвежьего рынка.