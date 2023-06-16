Число жертв подтопления в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

Число жертв подтопления населенных пунктов Херсонской области, возникшего вследствие разрушения Каховской ГЭС, возросло до 25.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Владимир Сальдо. До этого было известно о 18 погибших.

«25 человек погибли», — рассказал Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года находится в составе России.

В ночь на 6 июня из-за ударов ВСУ была частично разрушена плотина Каховской ГЭС. Произошло обрушение водосливных затворов и здания станции, ранее уже сильно пострадавших от многомесячных артиллерийских и ракетных обстрелов украинских формирований. Бетонная русловая плотина ГЭС гравитационного типа, по имеющимся данным, устояла. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани, в регионе был введен режим ЧС.

По словам Владимира Сальдо, на работы по восстановлению плотины Каховской ГЭС может уйти до года.