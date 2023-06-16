Газ стал недоступен по цене покупателям в Азии

Китайские покупатели газа, возвращения которых на спотовый газовый рынок после отмены коронавирусных ограничений с большим страхом ждали их европейские коллеги, удивили. Вместо того, чтобы перехватывать у конкурентов из Старого Света суда со сжиженным газом (СПГ), они… временно прекратили его покупать.

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Причина столь неожиданного решения проста – цены на «голубое топливо» в Азии сейчас самые высокие за последние полгода. Как сообщает Bloomberg, 14 июня цены взлетели на 19% до 11,58 доллара за миллион британских термических единиц (406 долларов за тысячу кубометров).

Этот скачок цен — кстати, по данным S&P Global Commodity Insights крупнейший с ноября 2022 года — стал серьезным ударом по восстановлению спроса на топливо в развивающихся азиатских экономиках, которые уже уходили с рынка в прошлом году, когда цены на газ поднялись до рекордного уровня.

Цены на газ в Азии рванули вверх, главным образом, из-за очень жаркой погоды и проблем с добычей газа и переработкой его в СПГ в Норвегии. Ожидается, что трудности там продлятся как минимум до середины июля. Плюс — новость о закрытии с 1 октября Гронингенского месторождения газа в Нидерландах, самого крупного в Европе. Перечисленные события вызвали на этой неделе еще более мощный скачок цен на газ и в Старом Свете.

Покупатели газа в КНР, особенно небольшие, крайне неохотно приобретают сейчас газ на спотовом рынке, потому что цены на него в самом Китае значительно ниже рыночных и составляют от 8 до 9 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ). То есть, ситуация кардинальным образом изменилась по сравнению с началом июня, когда цены на газ падали и небольшие китайские покупатели активно возвращались на спотовый рынок.

Теперь же из-за дорогих предложений покупатели из Китая и других стран, включая таких крупных, как Indian Oil Corp. и Gail India Ltd., все чаще отменяют тендеры на покупку.

«Проблемы с поставками норвежского газа перейдут в июль и приведут к росту цен на сжиженный газ и к тому, что европейские цены вновь попытаются превзойти цены в Азии», — приводит Bloomberg объяснение глобального директора по СПГ в S&P Global Commodity Insights Киарана Роу.

Роу уверен, что нынешние цены на газ слишком высоки и что они заставят покупателей из некоторых азиатских стран, имеющих альтернативные источники, в том числе и собственный газ, воздержаться от покупок СПГ на спотовом рынке, которые стали чересчур дорогими.

Сильнее всего пока отреагировали на скачок цен в Бангладеш и Таиланде. Покупатели из этих стран сейчас приобретают значительно меньше газа, вероятно, из-за высоких цен.

К примеру, бангладешская энергетическая компания Rupantarita Prakritik Gas Co. купила на днях у Excelerate Energy газовоз с СПГ с поставкой 23-24 июля по 13,39 доллара за МБТЕ, но не стала покупать газ с доставкой 10-11 июля. Таиландская энергетическая компания PTT купила лишь 3 из запланированных 9 грузов сжиженного газа с доставкой в августе-ноябре.