«Газпром» и Qazaqgaz договорились о транспортировке российского газа в Узбекистан

Российский холдинг «Газпром» и казахстанская компания QazaqGaz подписали в ходе ПМЭФ договор о транспортировке российского природного газа для Узбекистана.

Как сообщает министерство энергетики Казахстана, представители республики обсудили с российскими партнерами более тесное сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.

В начале этого месяца глава ведомства Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана заинтересована в транзите газа из РФ в Узбекистан и готова предоставить необходимую для этого инфраструктуру. «Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы как Казахстан заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом, для увеличения надежности энергоснабжения центральноазиатского региона», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Как отметили ранее в российском МИДе, несмотря на то, что ряд государств Центральной Азии дают понять понять о готовности следовать западным ограничениям в отношении России, в этих странах отдают себе отчет в том, что искусственное разрушение связей с Москвой способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.