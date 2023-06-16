Глава ВТБ уронил «Яндекс»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил сегодня в кулуарах ПМЭФ, что покупка консорциумом доли в «Яндексе» по предлагаемой рыночной цене нецелесообразна.

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Ранее в СМИ проходила информация, что в рамках разделения «Яндекса» на российскую и зарубежную компании значительную часть российского бизнеса планирует выкупить некий консорциум, в составе которого кроме ВТБ назывались Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Виктор Рашников и Роман Абрамович.

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная (сделка) получается, — цитирует «Интерфакс» Костина. — У нас есть указ президента — за 50%, а здесь речь идет о рыночной сделке, американским инвесторам, за то, что у нас отобрали все», — добавил банкир.

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Доля истины в словах Костина есть. Сейчас недружественным нерезидентам разрешают продавать российские компании или доли в них и выводить выручку на родину с условием, что сделка будет проведена с дисконтом не менее 50% к независимой рыночной стоимости актива. Однако формально в случае с «Яндексом» речь идет не о чистом выходе иностранных инвесторов из компании, а о ее разделе на две составляющие.

«Надо по схеме "Фортума" действовать: забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции. Вот моя позиция на сегодняшний день», — резюмировал Костин.

Некоторые аналитики считают неуместной аналогию с энергетической компанией «Фортум» (бывшая «ТГК-10»), доля иностранного инвестора в которой в конце марта этого года по указу президента РФ была передана Росимуществу. В «Фортуме» 98,23% акций принадлежит финской корпорации Fortum, «Яндекс» же контролируется российскими гражданами.

Ранее Костин озвучил цифру в $7 млрд, которые просят за контроль в «Яндексе». По другой информации, контроль над компанией планируется оставить за менеджментом.

Аналитики БКС считают, что прозвучавшие сегодня слова главы ВТБ можно рассматривать как часть переговорного процесса в рамках сделки по продаже российского бизнеса компании.

Некоторые эксперты вообще сомневаются, что у ВТБ есть деньги на дорогостоящие покупки. На эту мысль их наводит тот факт, что в этом году ВТБ провел две допэмиссии акций. Первая была выкуплена государством, а львиная доля второй, по мнению ряда экспертов, досталась одному из крупнейших российских НПФ.

Безусловно, ВТБ может занять деньги на покупку, но это сильно ухудшит и его баланс, и обязательные нормативы.

Финансовая состоятельность остальных вероятных участников консорциума сомнений не вызывает.

На высказывания Костина акции «Яндекса» отреагировали снижением. В районе обеда пятницы они теряли около 2,3%, входя в тройку аутсайдеров дня. В моменте падение достигало 3,8%.

В целом же ситуация по бумаге остается неопределенной. Инвесторы очень любят «Яндекс» за перспективный и растущий бизнес. Так, по итогам первого квартала текущего года выручка компании в годовом выражении выросла на 54%, до 163,2 млрд руб., чистая прибыль составила 2,6 млрд руб. по сравнению с 8,1 млрд руб. убытков годом ранее.

Однако от агрессивных покупок акций «Яндекса» инвесторов удерживает нерешенность вопроса с разделом компании.